طرح مبارزه با اراذل و اوباش باید از سوی همه اقشار مردم حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت السلام حسین صادقی در خطبه های نماز جمعه امروز بیرجند ضمن اعلام حمایت از این طرح اظهار امیدواری کرد : هر چه زودتر افراد شرور از جامعه جمع آوری شوند تا شاهد آرامش بیشتر در جامعه باشیم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به تشریح تهدیدات استکبار جهانی پرداخت و افزود : به رغم تهدیدات فراوان ، ملت ایران راه خود را ادامه می دهد و با پیشرفت های خود سبب ناکامی های پی در پی آمریکا و انگلیس شده است.
صادقی همچنین با اشاره به موقعیت حوزه های علمیه در این برهه از زمان اظهار داشت : جوانانی که قصد ورود به حوزه های علمیه را دارند باید تنها به قصد قربت و با علاقه وارد شوند و بدانند اجر همه کارهای سخت که در حین سختی وضعیت معیشتی را نیز دشوار می کند با خداوند متعال است.
وی در ادامه ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروزشهادت حضرت فاطمه (س) یاد آور شد : زهرای اطهر الگوی کاملی برای دختران و زنان مسلمان به خصوص زنان و دختران ایرانی است و به کارگیری فرامین این بزرگواران در زندگی امروز می تواند برای همه کارگشا باشد.
امام جمعه بیرجند از مردم خواست در برگزاری هرگونه مراسم جشن در ایام منتسب به شهادت حضرت زهرا (س)دقت کنند و با برنامه ریزی های خود سبب ناخشنودی ائمه اطهار و رضایتمندی دشمنان اسلام نشوند.
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