طرح مبارزه با اراذل و اوباش باید از سوی همه اقشار مردم حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت السلام حسین صادقی در خطبه های نماز جمعه امروز بیرجند ضمن اعلام حمایت از این طرح اظهار امیدواری کرد : هر چه زودتر افراد شرور از جامعه جمع آوری شوند تا شاهد آرامش بیشتر در جامعه باشیم .

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به تشریح تهدیدات استکبار جهانی پرداخت و افزود : به رغم تهدیدات فراوان ، ملت ایران راه خود را ادامه می دهد و با پیشرفت های خود سبب ناکامی های پی در پی آمریکا و انگلیس شده است .

صادقی همچنین با اشاره به موقعیت حوزه های علمیه در این برهه از زمان اظهار داشت : جوانانی که قصد ورود به حوزه های علمیه را دارند باید تنها به قصد قربت و با علاقه وارد شوند و بدانند اجر همه کارهای سخت که در حین سختی وضعیت معیشتی را نیز دشوار می کند با خداوند متعال است .

وی در ادامه ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروزشهادت حضرت فاطمه (س) یاد آور شد : زهرای اطهر الگوی کاملی برای دختران و زنان مسلمان به خصوص زنان و دختران ایرانی است و به کارگیری فرامین این بزرگواران در زندگی امروز می تواند برای همه کارگشا باشد .