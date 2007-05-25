به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه پل های ماکارونی با حضور 120 تیم از دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاههای سراسر کشور روز گذشته با هدف کاربردی شدن آموخته های تئوری دانشجویان این رشته توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد که در نهایت تیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر به رتبه برتر این مسابقات دست یافت. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مسابقه پل های ماکارونی در دو دسته سازه های سبک و سنگین برگزار می شود که وزن پل ها به عنوان معیار سنجش در دسته سازه های سبک و میزان بار قابل تحمل توسط پل ها به عنوان معیار سنجش در دسته سازه های سنگین است.

پل های شرکت داده شده در دسته سازه های سبک چنانچه قدرت تحمل وزنه 2 کیلوگرمی را داشته باشند، بر این اساس که کدامیک وزن کمتری را دارند مورد ارزیابی و برتری قرار می گیرند و پل های شرکت داده شده در دسته سازه های سنگین صرفا می توانند دارای حداکثر وزن 700 گرم باشند و هر کدام مورد بارگذاری های مکرر قرار گرفته و در نتیجه آن پلی برگزیده می شود که توانایی تحمل وزن بیشتری را داشته باشد.

سومین دوره مسابقات پل های ماکارونی با رقابت 160 تیم از 25 دانشگاه کشور اعم از دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی شرکت کردند. سروش شاه آبادی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حامد شیخ لو از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و میثم کریمی نیا از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رتبه های اول تا سوم دسته سنگین این مسابقات را کسب کردند. شبنم درجانی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سلمان رستمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان و علیرضا نعمتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز نیز رتبه های اول تا سوم رده سبک را از آن خود کردند.

قیمت ارزان مصالح مصرفی و درک عینی چگونگی توزیع نیرو در اعضای یک سازه به محبوبیت این مسابقه افزوده است به طوریکه ایده مسابقه پل های ماکارونی هر ساله با استقبال بیشتری مواجه می شود.