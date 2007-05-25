شناسایی دو ژن عامل بیماری شیزوفرنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان کالج پزشکی جورجیا در این تحقیقات نشان دادند که " نروگولین – 1 " و گیرنده اش که ErbB4 نامیده می شود، در سایت های سیناپس های بازدارنده در مغز، همزمان با افزایش آزاد شدن انتقال دهنده عصبی بازدارنده GABA فعال می شوند.

این گروه تحقیقاتی در سال 2000 این دو ژن را شناسایی کردند که در عملکردهای سایت های سیناپس های تحریک شده ای شرکت دارند که در آنها انتقال دهنده عصبی با تحریک، ارتباط میان نرون ها را برقرار می کنند.

اکنون نتایج تحقیقات اخیر که در مجله عملی "نرون" منتشر شده است، نشان می دهد که "نروگولین نوع یک" و گیرنده اش نقش کنترل و تنظیم فعالیت مغزی را به خصوص در کورتکس جلو پیشانی حتی در سیناپس های بازدارنده نیز به عهده دارد و هنگامی که این دو ژن مطرح در این تحقیق به خوبی عمل نکنند، باعث بیماری شیزوفرنی می شوند.

منطقه کورتکس جلو پیشانی مسئول اتخاذ تصمیمات مهم است.