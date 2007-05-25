گزینه آمریکا در عراق تقویت دولت نوری المالکی است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "رابرت گیتس" در کنفرانس مطبوعاتی خود در وزارت دفاع آمریکا گفت: گزینه واشنگتن برای برقراری امنیت در عراق، حمایت از دولت مرکزی در بغداد است.

وی افزود: به اعتقاد من، حقیقت این است که ما باید به تلاش های خود برای تقویت دولت مرکزی و حمایت از وزارتخانه های آن ادامه دهیم، اما تحقق این امر و نیز کار و همکاری با گروههای خارج از دولت مهم است و برخی نتایج مثبت این تلاش ها را در استان الانبار شاهد بوده ایم و بر این اساس، می توان همزمان از دولت مرکزی و رهبران محلی حمایت کرد.

این در حالی است روزنامه واشنگتن پست پیشتر از راهکار جدید آمریکا خبر داد که در آن اهداف سیاسی و نظامی گنجانده شده و از انجام تغییراتی در ساختار دولت و نیروهای امنیتی عراق حمایت می کند.

این روزنامه آمریکایی نوشت: فرماندهان و دیپلماتهای ارشد آمریکا در عراق درحال تکمیل یک طرح مبارزاتی گسترده برای یک استراتژی جدید آمریکا هستند که در آن اهداف نظامی و سیاسی گنجانده شده وعوامل فرقه ای تندرو را از نیروهای امنیتی و دولت عراق کنار می گذارد.

این طرح محرمانه طبق برنامه ریزی های انجام شده تا 31 می ( 10 خرداد ماه) تکمیل خواهد شد و به گفته مقامهای مطلع، هدف این طرح بیشترسیاسی است تا نظامی : مذاکره درباره توافق بین احزاب درگیر درعراق از سطح ملی تا سطوح پایین تر محلی.

برپایه این گزارش، ماهیت این طرح بیشتر درباره توافقهای سیاسی مورد نیاز برای مقابله با جنگ داخلی و همچنین درباره عملیاتهای نظامی با هدف مقابله با آشوبهای پیچیده است.



لازم به ذکر است منابع خبری اخیرا از برگزاری نشست برخی کشورهای عربی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا در قاهره - پایتخت مصر- با حضور ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق پرده برداشتند که طی آن راههای سرنگون کردن دولت نوری المالکی و روی کارآمدن مجدد علاوی مورد بررسی و توافق قرار گرفت.



به دنبال افشای چنین طرحهایی، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق حمایت قاطعانه خود را از دولت نوری المالکی اعلام کرد.

