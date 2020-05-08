ساخت کیت های تشخیص توسط جوانان ایرانی دستاورد کرونا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر امروز در پیام جمعه در مصلای امام خمینی (ره) رشت، با اشاره به اینکه نماز جمعه به عنوان حلقه ارتباط میان نظام و مردم است، اظهار کرد: اقامه نماز جمعه یکی از برکات انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه در سختترین شرایط همانند بمباران دشمن نیز نماز جمعه تعطیل نشده است، گفت: تعطیلی هفتههای گذشته نماز جمعه برای حفظ سلامت مردم بوده که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
آیت الله فلاحتی در ادامه به تحلیلهای انجام شده در زمینه شیوع ویروس کرونا اشاره و با بیان اینکه عدهای بروز گناهان جدید را یکی از عوامل شیوع این ویروس در جهان به ویژه جامعه مسلمانان میدانند، افزود: حتی عدهای شیوع این ویروس را از نشانهها نزدیک بودن ظهور امام زمان (عج) تعبیر میکنند.
وی با اشاره به روایتی از امام علی (ع) درباره بلا و مصیبت، تصریح کرد: ادب کردن ظالمان، امتحان مؤمن، آزمایش صبر مؤمنان و رسیدن به کرامت از نتایج و دستاوردهای ظهور بلا و مصیبت است.
امام جمعه رشت به بروز سیل سال گذشته و ایجاد خسارتهای اقتصادی و اجتماعی اشاره و با بیان اینکه البته سیل ۹۸ دارای فوایدی نیز بوده است، بیان کرد: پر شدن سدها، تالابها و سفرههای زیرزمینی از جمله فواید سیل سال گذشته بود که امسال خیال کشاورزان را از تأمین منابع آبی آسوده کرده است.
وی همچنین به موضوع شیوع ویروس کرونا و ایجاد همدلی، همکاری و جاری شدن دعا و توسل در جامعه اشاره کرد و افزود: تقویت صبر و شکیبایی مردم از دیگر دستاوردهای بسیار خوب شیوع این ویروس در کنار همه ناملایمات، مصیبتها و خسارتها است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه به فرموده رهبر معظم انقلاب در ایام ماه مبارک رمضان، گفت: این همدلی و کمک به نیازمندان جلوههای زیبایی در کنار شیوع ویروس کرونا به نمایش گذاشته است.
وی به توانمند شدن کشور در بسیاری از حوزههای بهداشتی و درمانی اعم از ساخت کیتهای تشخیص و امروز صادرات آن به وسیله جوانان دانشمند ایرانی نیز اشاره و آن دستاوردهای مهم ایام کرونا عنوان و تصریح کرد: خوشبختانه در کنترل و درمان ویروس کرونا نیز ایرانیان موفقیتهای بسیاری کسب کردهاند.
نظر شما