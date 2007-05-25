مقتدی صدر بار دیگر خواستار خروج نظامیان آمریکایی از عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقتدی صدر در خطبه نمازجمعه خود در جمع بیش از یکهزار نمازگزار در مسجد کوفه گفت : من بار دیگر خواسته خود برای خروج اشغالگران یا تعیین جدول زمان بندی شده برای عقب نشینی آنها را تکرار می کنم.

وی افزود: از دولت عراق می خواهم که حضور اشغالگران را حتی برای یک روز تمدید نکند، زیرا این مسئله درحیطه اختیارات آن نیست، به ویژه بعد از امضاهای جمع آوری شده از نمایندگان مجلس و تظاهرات میلیونی مردم که خواستار این موضوع (عدم تمدید دوره حضور اشغالگران در عراق و جدول زمانی برای خروج آنها) شده اند.

لازم به ذکر است، بیش از 14 نماینده مجلس عراق پیشتر با امضای طوماری خواستار تدوین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند و این طومار را هفته گذشته به "محمود المشهدانی" رئیس مجلس تقدیم کردند.

مقتدی صدردر آغاز خطبه نماز جمعه خود شعار "نه به باطل، نه به آمریکا، نه به اسرائیل، نه به شیطان و نه به استعمار" سرداد و نمازگزاران نیز با سر دادن این شعارها گفته های مقتدی صدر را تایید کردند.



امروز یک روزنامه آمریکایی مدعی شد: مقتدی صدر روحانی جوان عراقی و یکی از اصلی ترین مخالفان حضور آمریکا در عراق، به غیبت چهار ماهه خود پایان داده و از ایران به عراق بازگشته است.



یادآور می شود مقتدی صدر از ماه ژانویه و با آغاز طرح امنیتی بغداد از حضور در اماکن عمومی خودداری کرد و مقامهای آمریکایی مدعی شدند که وی برای در امان ماندن از حملات ارتش آمریکا به ایران پناه برده است، اما نزدیکان مقتدی همیشه این ادعا ها را تکذیب کرده اند.

این درحالی است که چندی پیش مشاور امنیت ملی عراق از تصمیم ارتش آمریکا برای کشتن و یا دستگیری مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی پرده برداشته بود.

"موفق الربیعی" در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت خاطر نشان کرده بود: ارتش آمریکا در نظر داشت تا صدر را پس از فریب دادن برای مذاکرات صلح در خانه ای در شهر نجف دستگیر کرده و یا ترور کند.