توئیت مجری معروف الجزیره درباره ترکیه و امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «جمال ریان» خبرنگار مطرح فلسطینی و مجری شبکه الجزیره قطر اخیراً با اتخاذ مواضعی در خصوص امکان هدف قرار گرفتن چاه‌ها و میادین نفتی عربستان و امارات توسط ترکیه، جنجال زیادی را به پا کرده است.

بر اساس این گزارش، ماجرا از آنجا آغاز شد که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد که صبر او در قبال اقدامات تحریک‌آمیز امارات و عربستان در حال تمام شدن است. اردوغان در سخنانی تهدیدآمیز اعلام کرد که ممکن است تمامی محاسبات دیگران را برهم بزند.

ریان در سخنانی این سوالات را مطرح کرد که عربستان و امارات چگونه از سیاست «لبه پرتگاه» ترکیه نجات پیدا خواهند کرد؟ عربستان و امارات چه گزینه‌هایی برای مقابله با این سیاست در اختیار دارند؟ زمانی که اردوغان، عربستان و امارات را تهدید کرد، آیا می‌توان گفت که آنها می‌توانند از این تهدیدات نجات پیدا کنند؟ عربستان و امارات باید از لیبی فرار کنند و یا از ترکیه عذرخواهی کنند؟ آیا لازم است آنها حمایت مالی و تسلیحاتی از خلیفه حفتر در لیبی را متوقف کنند یا در نهایت مجبورند برای میانجیگری قطر دست به دامان دوحه شوند؟

این خبرنگار مطرح فلسطینی در بخش دیگری از سخنانش همچنین اظهار داشت: اگر ترکیه چاه‌ها و میادین نفتی عربستان سعودی و امارات را هدف قرار دهد، این اقدام چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؟ آیا این اقدام ترکیه به ورشکستگی اقتصادی عربستان و امارات منجر خواهد شد؟ آیا چنین اقدامی موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد؟

از سوی دیگر، اظهارنظر ریان در خصوص مسأله مذکور اعتراضات گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. یک وکیل اماراتی به نام «محمد الغفلی» با انتشار یک پُست توییتری به اظهارات ریان واکنش نشان داد و گفت: این اظهارات دعوت آشکار به تروریسم است. چگونه ممکن است که یک مسلمان چنین اظهاراتی را مطرح کند و چنین کینه‌ای از عربستان و امارات داشته باشد؟

در همین حال، یکی دیگر از معترضان به اظهارات ریان تأکید کرد: شرکت توئیتر چگونه اجازه می‌دهد که برخی افراد (ریان) علیه امارات و عربستان سخن گفته و دیگران را به انجام اقدامات تروریستی علیه آنها تشویق سازند؟

ریان نیز به سلسله انتقادات گسترده از وی به دلیل اظهاراتش در خصوص مواجهه ترکیه با عربستان و امارات پاسخ داد و گفت: من به عنوان یک خبرنگار حق دارم که سؤالاتم را در خصوص تحولات مختلف مطرح کنم؛ هرچند که سؤالاتم برای برخی دردناک باشد.

وی همچنین اعلام کرد: خداوند اهالی امارات و عربستان را حفظ کند. کسانی که به خانواده من فحاشی کردند، از ذهن بیمار خود سخن گفتند؛ آنها دیکتاتور هستند و سوالات من برایشان دردناک بوده است.

گفتنی است، ریان پیشتر نیز با مطرح کردن چنین اظهاراتی جنجال آفرین شده بود. وی در واکنش به درخواست ترکیه از امارات برای حفظ حد و حدودش، گفته بود: آیا ابوظبی می‌تواند بدون حمایت عربستان، در برابر آنکارا مقاومت کند؟