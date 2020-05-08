هوای آذربایجان غربی بارانی می شود/تداوم بارشها تا سه شنبه

مهدی صابری در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان با بیان اینکه از روز شنبه سامانه بارشی وارد استان آذربایجان غربی شده و تا سه شنبه ادامه دارد افزود: این مرکز این بارش‌های متناوب در مناطق مستعد توأم با رگبار و رعد و برق همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از بعدازظهر فردا، سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا روز سه‌شنبه هفته آینده در منطقه تداوم خواهد داشت.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: در این مدت این سامانه جدید موجب بارش رگباری باران بهاری توأم با رعد و برق و و وزش گاهاً شدید باد خواهد شد که ریزش تگرگ در برخی از مناطق مستعد نیز دور از انتظار نیست.

صابری با بیان اینکه در این مدت تغییر محسوس دما اتفاق نمی‌افتد، اضافه کرد: برای ۲۴ ساعت آینده نیز جوی به نسبت آرام و پایدار برای استان پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته تکاب با دمای سه درجه سانتی‌گراد سردترین و میاندوآب و ارومیه هر کدام با حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین شهرهای استان بودند.

صابری خاطرنشان کرد: در این مدت دمای هوای ارومیه بین ۶ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد و هوای مهاباد نیز بین ۹ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر در نوسان بود.