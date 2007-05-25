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۴ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۴۶

بارکد ژنتیکی افراد همانند کد ملی است / شناسایی هویت افراد تنها با استفاده از یک تار مو در ایران امکانپذیر می‌شود

بارکد ژنتیکی افراد همانند کد ملی است / شناسایی هویت افراد تنها با استفاده از یک تار مو در ایران امکانپذیر می‌شود

رئیس پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بارکد ژنتیکی را مانند کد ملی دانست و گفت : این بارکد ژنتیکی به ما امکان می‌دهد در حوادثی که پیکر فرد قابل شناسایی نباشد تنها با استفاده از یک تار مو یا در حد میلیمتر از بافت بدن و یا اندکی از مایعات بیولوژیکی بدن فرد به شناسایی قطعی وی بپردازیم.

دکتر محمود تولایی رئیس پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) روز گذشته در مراسم افتتاحیه نخستین همایش تخصصی تعیین هویت ژنتیکی گفت : با توجه به این که ایران جزو کشورهایی است که از عوارض طبیعی مانند سیل، زلزله، برخوردار و بعضا امکان در معرض جنگ قرار گرفتن را دارد برای پیشگیری از این که در حوادث آینده، افراد پس از جان باختن گمنام و ناشناخته باقی بمانند، سعی شده است تا این دانش و قابلیت به کشور معرفی شود.

دکتر تولایی افزود: البته این قابلیت در حوزه‌هایی مانند تعیین ابویت، تشخیص مجرم و ردیابی لکه‌های خون برای شناسایی افراد و مجرم در دنیا در حال اجرا است و طی چند سال گذشته در کشور ما نیز استفاده شده اما برای اولین بار است که به شکل انبوه از مجموعه اطلاعات ژنتیکی بارکد تهیه شده است که ترجمه اطلاعات آن می‌تواند تصویر منحصر به فرد اختصاصی برای هر فرد را برای مثال در افراد در معرض خطر بالا مانند خلبانان، نظامیان و ... ارائه کند.

کد مطلب 492022

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