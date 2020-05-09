حسین محمدرضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به بارندگی سال زراعی جاری و حجم حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد لازم است مسئولان با جلوگیری برداشت‌ها غیر مجاز و غیر قانونی آب زاینده رود در بخش‌های کشاورزی، صنعت، صرفه‌جویی در مصرف آب شرب و کاهش انتقال آب به استان‌ها و شهرستان‌های دیگر این امکان را فراهم سازند تا کشت تابستانه کشاورزان اصفهان میسر شود و کشاورزان به حق آبه خود خواهند رسید.

وی افزود: کشاورزان ما اکثراً تک شغله هستند و معیشت و اقتصاد مردم شرق اصفهان وابسته به کشاورزی است و اگر حق آبه کشاورزان حق آبه دار زاینده‌رود داده نشود با توجه به این گرانی‌های سرسام‌آوری زندگی و معیشت آنها با مشکل روبرو می‌شود و دوباره اعتراضات آنها شروع خواهد شد.

عدم تشکیل کارگروه رفع مشکلات زاینده رود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به نشست ١٣ آذرماه ۹۸ تشکل‌های کشاورزی استان اصفهان با رئیس قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی، بیان داشت: آیت الله رئیسی بعد از شنیدن صحبت‌های کارشناسانه نمایندگان صنوف کشاورزی و حق آبه داران رودخانه زاینده رود، دستور تشکیل کارگروهی برای حل مشکل رودخانه زاینده رود و حق آبه کشاورزان صادر و دبیر این کارگروه را به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای واگذار کردند.

وی اضافه کرد: متأسفانه تا به امروز هیج اقدامی برای تشکیل این کارگروه نشده است، که باید هرچه زودتر و قبل از هر مشکلی اجتماعی این کارگروه شکل بگیرد و کار خود را برای رفع مشکلات زاینده رود و برگرداندن حق آبه کشاورزان شروع کنند.

برداشت بی رویه و غیرقانونی آب از زاینده رود

عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان ابراز داشت: فولاد مبارکه و ذوب آهن در سایه و حمایت مسئولان و عدم شکل گیری کارگروه زاینده رود، دوباره اقدام به لوله گذاری و برداشت بی‌رویه و غیر قانونی آب از زاینده رود نموده اند که این اقدام نگرانی کشاورزان شرق و غرب استان را در بر داشته است.

وی در مورد بند سه مصوبات جلسه مشترک شورای تأمین و کارگروه سازگاری با کم آبی استان افزود: مقرر شد سه نفر از نمایندگان صنف کشاورزان استان اصفهان عضو کارگروه سازگاری با کم آبی استان باشند و در تمام جلسات سازگاری با کم آبی شرکت کنند ولی متأسفانه این مصوبه زیر پا گذاشته شده و این سه نفر نماینده از طرف شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به این جلسات دعوت نمی‌شوند، که باید جواب گو باشند.

حمایت از کود ازته کشاورزان و هشدار به کشاورزان برای بیماری قارچی زنگ

محمدرضایی برای تأمین کود ازته اضافه کرد: جهاد کشاورزی باید برای رفع کمبود کودهای ازته تلاش و پیگیری خود را بکند چرا که این نوع کود به طور حمایتی کمیاب و بازار آزاد این کود سه برابر حمایتی آن می‌باشد که این کمبود و تهیه آن به صورت آزاد از سود کشاورزان کاسته خواهد شود.

وی برای بیماری قارچی زنگ به کشاورزان هشدار داد و گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر و ابری بودن منطقه رطوبت هوا بالا رفته و بیماری قارچی (زنگ) در مزارع مشاهده شده است کشاورزان می‌توانند با مشاهده زنگ و همچنین مشاهده سن در مزارع خود به کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی منطقه‌ی خود مراجعه تا اینکه برای جلوگیری از خسارت راهنمایی شوند.

آب تابستانه کشاورزان اصفهان تأمین شود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاوری اظهار داشت: خواسته کشاورزان و نظام صنفی کشاورزی اصفهان از مسولان ذی بط این است که از برداشت‌های غیر مجاز و بدون حساب و کتاب در بالادست زاینده رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری جلوگیری تا کشاورزان با گرفتن آب تابستانه به قسمتی از حق خود برسند.