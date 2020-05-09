کادر درمانی در مقابله با کرونا جهادی عمل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی جمعه شب در آئین تقدیر ار کادر درمانی بیمارستان ولایت با اشاره کاهش تلفات بیماران در این بیمارستان با تبریک ولایت حضرت امام حسن مجتبی (ع) اظهار داشت: یک نهاد بابرکت مانند سپاه چندبعدی است و خدمات خوبی ارائه داده است.

وی افزود: باید از کسانی که در حوزه درمان و مدافعان حریم امنیت هستند تقدیر و به این دو حوزه کمک کنیم تا با کمک هم مسائل را حل کنیم و اگر مردم به کمک کادر درمانی نمی‌آمدند، کادر درمانی نمی‌توانستند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.

امام جمعه ساری تصریح کرد: همچنین کسانی که در این دو حوزه فعالیت می‌کنند باید کار خود را جهادی و استشهادی انجام دهند و بخش درمانی وسلامت در درمان و مهار کرونا، جهادی و استشهادی عمل کردند.

وی یادآور شد: باید خادمان سلامت و امنیت کار خود را به درستی انجام دهند و الحمدالله این دوحوزه تاکنون کارشان را به نحو احسن انجام داده اند.

نماینده ولی فقیه در مازندران برلزوم تعامل حوزه امنیت و سلامت شد و گفت: مدافعان حوزه سلامت و امنیت باید قدردان مردم باشند زیرا بدون همراهی مردم به توفیق دست نمی‌یافتیم.