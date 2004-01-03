ليگ كاراته باشگاههاي ايران - جام ولايت

به گزارش خبرگزاري " مهر" به دليل برگزاري ديداردوستانه فوتبال بين پاس ومنتخب پيكان وسايپا وبارش برف سنگين مسوولين فدراسيون كاراته تصميم گرفتند ديدارحساس فجر وپاس را به هفته آينده كه آخرين هفته از ليگ است موكول كنند.

اما دربازيهاي اين هفته كه ميزباني باشگاه پاس درسالن شهيد دستگردي برگزارشد كه دركوميته تيم هاي فجرسپاه، پاس، سرافرازان ميهن، استقلال تهران، صنعت نفت اهوازدر2 بازي وفولاد مباركه دريك بازي موفق به شكست رقباي خود شدند.

اما دركاتا پاس، فولاد، استقلال تهران، فجر سپاه، دردوبازي ونيوپايپ شمال دريك بازي حريفان خود را شكست دادند.

درجدول رده بندي كاتا پاس با 144 امتيازصدرنشين است. فولاد مباركه با 124 امتيازدرمكان دوم ايستاده وفجرسپاه با 122 امتياز درجاي سوم قرار دارد. اما درجدول كوميته فجر سپاه از20 بازي خود با 20 پيروزي و60 امتيازدرصدرجدول ايستاده است. پاس با 54 امتيازاز18 برد و2 باخت درمكان دوم جدول قراردارد، صندوق سرافرازان ميهن با 54 امتياز وفولاد مباركه با 51 امتياز به ترتيب سوم وچهارم هستند.

گفتني است: درهفته پاياني اين مسابقات مراسم اختتاميه وتوزيع جوائزروزجمعه درسالن تاكسيراني كرج برگزارخواهد شد.