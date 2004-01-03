اماكن فرهنگي ، هنري شهرستان بم در بخش دولتي بيش از 90 درصد تخريب شده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، حجت الاسلام علي ملانوري ، ميزان خسارت وارده به واحدهاي فرهنگي شهر بم را نيز بيش از 80 درصد عنوان كرد و گفت: 11 واحد فروشگاه عرضه محصولات فرهنگي، 13 واحد كتابفروشي و يك دفتر نشريه (80 درصد) و دو باب چاپخانه 90 درصد تخريب شده اند.

حجت الاسلام ملانوري همچنين از تخريب صد درصدي دو باب سينماي شهرستان بم خبر داد و گفت: به زودي يك سالن پيش ساخته سيار براي اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري در بم راه اندازي مي شود و تاكنون 5 گروه مستند ساز از طريق اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمان براي به تصوير كشاندن فاجعه بم مشغول كار شده اند.

وي همچنين از درگذشت 4 نفر و مصدوميت 21 نفر از كارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي كرمان در جريان زلزله بم خبر داد.

حجت الاسلام ملانوري همچنين از طرح احداث خانه فرهنگ و هنر مرحوم ايرج بسطامي با استفاده از سرمايه گذاري بخش غير دولتي در شهر بم خبر داد.

وي افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان بم با اسكان موقت از امروزآغاز بكار كرده و توزيع روزنامه و راه اندازي كتابخانه سيار از جمله برنامه هاي اين اداره است.

