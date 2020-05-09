واکنش فدراسیون کشتی به شائبه استعفای محمد بنا

به گزارش خبرنگار مهر، بحث بررسی و تدوین چرخه انتخابی تیم های ملی مدتی است به یکی از دغدغه های اصلی فدراسیون کشتی تبدیل شده و حواشی مختلفی را به وجود آورده است.

فارغ از اختلاف نظرهای غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با کلیات مفاد چرخه انتخابی که این روزها بطور علنی مطرح شده، سکوت محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی هم شائبه استعفای احتمالی او نیز بر سر زبان ها انداخته است.

در همین راستا محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در خصوص شائبه استعفای محمدبنا گفت: به هیچ عنوان این خبر را تایید نمی کنم، چراکه این موضوع اصلاً صحت ندارد. محمد بنا جزو سرمایه های ملی و همچنان در خدمت تیم ملی و کشتی گیران است.

وی که جمعه شب در شبکه خبر صحبت می کرد، در واکنش به این موضوع که گفته می شود محمد بنا بطور کلی به چرخه انتخابی اعتقادی ندارد و دلیل سکوت و نارضایتی او نیز همین موضوع است، گفت: اگر چنانچه محمد بنا در ارتباط با چرخه انتخابی انتقادی دارد، باید بگویم که این چرخه هنوز نهایی نشده و ما باید صحبت ها و نظرات محمد بنا را هم در جلسات کارشناسی جویا شویم.

سخنگوی فدراسیون کشتی ادامه داد: علیرضا دبیر معتقد است باید در قانون‌گذاری تامل شود، اما در اجرای آن باید سرعت به خرج داد. البته ما هنوز در مرحله اجرای چرخه انتخابی نیستیم و این چرخه در مرحله تدوین است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محمد بنا در جلسات بعدی بررسی چرخه انتخابی حضور خواهد داشت یا خیر، گفت: جلسه قبلی بیشتر مربوط به مسایل تیم ملی کشتی آزاد بود و البته محمد بنا هم به دلیل مسایل و مشکلات شخصی نتوانست در این جلسه حضور یابد. اما وی حتماً در جلسه بعدی حضور خواهد داشت که این نشست به مسایل و مباحث کشتی فرنگی اختصاص دارد.