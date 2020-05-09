هشدار به افراد سودجو و کلاهبردار فروش برنج/هموطنان مراقب باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بازرگانی دولتی ایران با هشدار به افراد سودجو و کلاهبردار در فروش برنج اعلام کرد: به تازگی مشاهده شده برخی افراد سودجو و کلاهبردار با روش های‌گوناگون از جمله تماس تلفنی، ارسال پیامک و انتشار آگهی فروش برنج خارجی با برند GTC با قیمت پایین را تبلیغ می‌کنند، لذا ضمن هشدار به این افراد سودجو و کلاهبردار که اقدام آنها مصداق بارز کلاهبرداری محسوب می‌شود.

این شرکت اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند؛ عرضه برنج خارجی با نرخ دولتی و به صورت عمده تنها از طریق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها صورت می‌گیرد و خرده فروشی آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر انجام می‌شود.