  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۰

شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد

هشدار به افراد سودجو و کلاهبردار فروش برنج/هموطنان مراقب باشند

هشدار به افراد سودجو و کلاهبردار فروش برنج/هموطنان مراقب باشند

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: عرضه برنج خارجی با نرخ دولتی و به صورت عمده تنها از طریق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بازرگانی دولتی ایران با هشدار به افراد سودجو و کلاهبردار در فروش برنج اعلام کرد: به تازگی مشاهده شده برخی افراد سودجو و کلاهبردار با روش های‌گوناگون از جمله تماس تلفنی، ارسال پیامک و انتشار آگهی فروش برنج خارجی با برند GTC با قیمت پایین را تبلیغ می‌کنند، لذا ضمن هشدار به این افراد سودجو و کلاهبردار که اقدام آنها مصداق بارز کلاهبرداری محسوب می‌شود.

این شرکت اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند؛ عرضه برنج خارجی با نرخ دولتی و به صورت عمده تنها از طریق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها صورت می‌گیرد و خرده فروشی آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر انجام می‌شود.

کد مطلب 4920459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها