به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس در ابتدای معاملات امروز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ بازار سرمایه، از مرز یک میلیون واحد عبور کرد. نقطهای تاریخی که بورس تهران تا این لحظه چنین رقمی را بر تابلوی خود ندیده بود. مدتی است که روند رو به رشد شاخص بورس آغاز شده و نقدینگی فزایندهای به سمت بازار سرمایه روانه شده است. اکنون سرمایههای خرد و کلان، راه بورس را در پیش گرفتهاند تا در غیاب فعالیت سایر بازارهای موازی و نقدشونده، ارزش خود را حفظ کنند و از تحرکی که دولت به لحاظ عرضههای اولیه انجام داده، استفاده نمایند.
در این میان شاخص یک میلیونی شاید آرزوی بسیاری از فعالان بازار سرمایه بود که چنین تحرکی را از این بازار مشاهده کنند و رشد فزاینده بورس را جشن بگیرند؛ اما اکنون روند اندکی نگرانکننده شده است. سهمها یکجا رشد میکنند و همین امر نشان میدهد که همه سهمها پرتقاضا هستند و این بدان معنا است که نگاهی جامع و مبتنی بر عملکرد بر بازار و خرید سهمها وجود ندارد.
محمود خواجهنصیری، عضو هیأت مدیره بورس تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز شاخص بورس از مرز یک میلیون واحد گذشت. رقمی بیسابقه که اگرچه برای برخی خوشایند است، اما از نگاه تحلیلگران بازار سرمایه نقطهای نگرانکننده است؛ چراکه نقدینگی در شرایطی وارد بازار میشود که همه سهام پرتقاضا هستند و این یعنی نگاه جامعی به خرید سهام وجود ندارد.
وی افزود: وقتی همه سهام پرتقاضا هستند، یعنی نگاه بنیادی مبتنی بر عملکرد در خرید سهام از سوی خریداران مدنظر قرار نمیگیرد و بنابراین نمیتوان این موضوع را پذیرفت که تمام صنایع و تمامی شرکتهایی که در بورس هم اکنون پرتقاضا هستند، به لحاظ عملکردی خوب به شمار میآیند. البته برخی موضوع نرخ ارز را مطرح میکنند که در پاسخ باید گفت که بالا رفتن نرخ ارز برای آن دسته از شرکتهای بورسی خوب است که صنایع صادراتی محسوب شده و صادرات آنها رونق دارد؛ در غیر این صورت نرخ ارز برای صنایع ارزبر و آن دسته از صنایعی که برای تأمین مواد اولیه و قطعات خود نیاز به ارز دارند، مناسب نیست. این درست همانند بالارفتن قیمت نفت است که برای برخی از صنایع خوب و برای برخی دیگر نامطلوب و به معنای هزینه بیشتر به شمار میرود.
خواجهنصیری افزود: بزرگترین مساله این روزهای بازار آن است که همه بازار با هم حرکت میکند و P/E بازار در بورس به بیش از ۲۵ و P/E فرابورس به ۴۰ رسیده است که با میانگین نرخ بازده بدون ریسک تفاوتی ندارد. علت این امر آن است که بازار، سهمهایی دارد که از میانگین، بسیار منحرف شدهاند.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، بهترین راه ورود به بازار سرمایه از سوی سهامداران تازهوارد آن است که از طریق صندوقها وارد شوند و ریسک را توزیع کنند؛ در غیر این صورت استفاده از مشاورههای سرمایه گذاری سازمان بورس و عدم پیروی از روندهای صرف، بدون در نظر گرفتن وضعیت شرکتها راهکار مناسبی برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران خرد است. اگر هم فردی علاقه به ورود به بورس خارج از دو روش مذکور دارد، بهترین حالت این است که وضعیت سودآوری، فروش و ترازنامه شرکتها را قبل از خرید سهم مطالعه کند.
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