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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۷

مدیر آب و فاضلاب حاجی آباد:

عملیات آبرسانی به سه روستای حاجی آباد آغاز شد

عملیات آبرسانی به سه روستای حاجی آباد آغاز شد

حاجی آباد - مدیر آب و فاضلاب حاجی آباد گفت: عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب مجتمع شهدادی و آبرسانی به چند روستای جدید حاجی آباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزاده در بازدیدی که با حضور بخشدار مرکزی حاجی آباد صورت گرفت، افزود: در اجرای این طرح ۴۰ کیلومتر لوله گذاری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه مجتمع شهدادی در حال حاضر شبکه توزیع و انتقال دارد، خاطرنشان کرد، شبکه توزیع آب شهدادی با چهار روستای تحت پوشش و۲۸۰ مشترک، به دلیل فرسودگی و همچنین افزایش جمعیت نیازمند اصلاح و ایجاد خطوط جدید است.

مدیر آب و فاضلاب حاجی آباد در ادامه به آغاز طرح آبرسانی به روستاهای لرد آبدوان، دولخی شهدادی و شهرک روستای سرچاهان اشاره کرد و گفت: ۱۶۲ خانوار در اجرای این طرح از آب شرب بهره مند می‌شوند.

به گفته وی، برای تکمیل این پروژه‌ها ۱۱ کیلومتر خط انتقال و ۲۹ کیلومتر شبکه توزیع اجرا خواهد شد.

میرزاده همچنین از ساخت دو باب مخزن ۵۰ متر مکعبی جدید خبر داد و گفت: این مخازن برای تأمین آب روستاهای لرد آبدوان و دولخی شهدادی احداث می‌شود.

وی اعتبار مورد نیاز اجرای شبکه و ساخت مخازن جدید را ۶۱ میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 4920510

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