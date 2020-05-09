خالی ماندن ۷۴ هزار تخت گردشگری در مازندران

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: درحالی کرونا بر صنعت گردشگری مازندران سایه انداخته وبیش از سه هزار و ۵۰۰ تأسیسات را به تعطیلی کشانده که این بخش بیشترین سهم را در اقتصاد مازندران ایفا کرده است.

خالی ماندن بیش از ۷۴ هزار تخت گردشگری و تعطیلی بیش از ۱۵ هزار نفر در این شغل، خسارت چندصد میلیاردی را بر پیکره اقتصاد گردشگری در مازندران وارد کرده است. رکود و کسادی بازار گردشگری درمهد گردشگری ایران درحالی است که در نوروز سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون مسافر – شب در استان اقامت کردند اما در دو ماه گذشته، تأسیسات گردشگری استان رنگ مهمان و مسافر را به خود ندیده است.

درحالی که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، واحدهای اقامتی و هتل‌ها مجاز به پذیرش مسافر تا ۳۰ درصد ظرفیت شدند اما بسیاری از واحدهای گردشگری مازندران ترجیح دادند تعطیلی خودخواسته داشته باشند و چراغ تاسیساتشان را در ایام کرونایی خاموش نگه دارند.

یک فعال حوزه گردشگری در مازندران بابیان اینکه شیوع کرونا سبب ضرر و زیان فراوان به حوزه گردشگری شده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: هزینه‌های بالای نگهداری تأسیسات گردشگری از یکسو، حقوق و مزایایی کارگران و پرسنل در دوران تعطیلی و نداشتن درآمد، اقتصاد این حوزه را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است.

سعدی ادامه داد: برای جبران خسارت فراوان بخش گردشگری باید حمایت‌های اصولی و منطقی درنظر گرفته شود، با تسهیلات با نرخ‌های ۱۲ و ۱۵ درصد نمی‌توان این مشکل را حل کرد.

وی صدور کارت سفر را از جمله حمایت‌ها بیان کرد و گفت: بعد از پایان دوران کرونا با افزایش تعطیلی پایان هفته تاحدود زیادی می‌توان، ازمشکلات و تبعات وارده بر بخش گردشگری کاست.

ایوب فلاح نژاد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیوع کرونا، پیامدهای اقتصادی برای حوزه گردشگری داشته است، خواستار برنامه ریزی برای جبران عقب ماندگی‌های این بخش شد.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تعطیلات پایانی در اقامت مسافران تأثیرگذار است و مطالعات در کشور ما نشان می‌دهد که اقامت مردم در تعطیلات دو تا سه روزه در مراکز اقامتی افزایش می‌یابد

وی افزایش میزان تعطیلات پایان هفته به دو روز را پیشنهاد داد و گفت: تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تعطیلات پایان هفته در اقامت مسافران تأثیرگذار است و مطالعات در کشور ما نشان می‌دهد که اقامت مردم در تعطیلات دو تا سه روزه در مراکز اقامتی افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی کشورها برنامه‌های پروازی و گردشگری را با وجود شیوع کرونا از سر گرفته‌اند، افزود: در برخی کشورها نظیر استرالیا گذرنامه کووید ۱۹ برای مسافران صادر می‌شود.

فلاح نژاد، افزایش تعطیلات پایان هفته را راهکاری برای جبران عقب ماندگی اقتصادی بخش گردشگری ناشی از شیوع کرونا دانست و گفت: در حال حاضر بخش گردشگری به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، دیگر راندمان سابق را ندارد و باید با طرح‌های نو و ابتکاری این بخش را رونق بخشید.

روح اله ناصحی معاون برنامه ریزی فرمانداری ساری نیز یادآور شد: حتی افزایش تعطیلات پایان هفته نمی‌تواند به اکوتوریسم کمک کند و قبول کنیم باید با کرونا زندگی کرده و به توسعه گردشگری مجازی توجه کنیم و در این زمینه برنامه ریزی شود.

ناصحی با تاکید بر اینکه بسترهای گردشگری مجازی را باید فراهم کنیم، تصریح کرد: در حوزه گردشگری باید مطابق با بحران کرونا تصمیم گیری کنیم و ظرفیت‌های استان مازندران را برای رونق گردشگری ساماندهی کنیم.

وی ارتقای تجهیزات را امری ضروری دانست و گفت: بسیاری از مناطق گردشگری و جاذبه‌ها از داشتن برخی زیرساخت‌ها و امکانات اولیه نظیر سرویس‌های بهداشتی محروم هستند و باید برای حل مشکلات بخش گردشگری در مقطع کنونی برنامه ریزی کنیم.

همدردی گردشگری با مردم

همچنین سیف الله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا با تمام دغدغه‌هایش، نشان داد همدلی و همراهی مردم ایران‌زمین، ادامه‌دار است، گفت: با ایجاد هماهنگی‌های لازم و اعلام آمادگی تأسیسات گردشگری بیش از ۱۳ هتل، ۱۲ هتل‌آپارتمان، ۲۱ اقامتگاه بوم‌گردی و خانه مسافر، تخفیف ۵۰ درصدی ویژه کادر درمان در نظر گرفته‌اند.

وی با اشاره به کمک دو میلیارد ریالی تأسیسات گردشگری در این ایام، گفت: با وجود دغدغه‌های اقتصادی مجموعه‌های گردشگری، حجم بالایی از کمک‌های غیرنقدی توسط بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران این تأسیسات انجام شد.

سال گذشته و تا قبل از کرونا ۵۸ میلیون مسافر – شب گردشگر داخلی و ۱۰۶ هزار گردشگر خارجی به مازندران سفر کردند که سهم بالایی در ارزش افزوده اقتصادی مازندران داشتند و اکنون صنعت گردشگری همانند بسیاری از صنایع و مشاغل چشم به روزهای پساکرونایی و وعده‌های مسئولان دوخته تا از پیامدهای این بحران رهایی یابد.