ایران 10 میلیون دلار به صندوق اوپک می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی بانک نسبت به تامین و پرداخت مبلغ 9میلیون و 880 هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به یورو بابت ایفای قسمتی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در مقابل صندوق اوپک اقدام کند.

همچنین این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است مبالغ پرداختی را در دفاتر خود به حساب سهمیه و سهام جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین‌المللی ثبت کند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است تعادل ریالی مبلغ فوق را در لایحه بودجه سال 1387 کل کشور پیش‌بینی و منظور کند.