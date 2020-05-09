روایت دردسرهای ناشنوایان در «مکث»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، از زمان شیوع کرونا و همه‌گیر شدن استفاده از ماسک این مساله مطرح شد که ناشنوایان دیگر قادر به لب‌خوانی نیستند و علاوه بر سایر مشکلات در دوران شیوع کرونا، از نظر ارتباطات اجتماعی نیز دچار دردسر شده‌اند.

در پانزدهمین قسمت از برنامه «مکث» که شنبه شب شب ساعت ١٩:٣٠ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد، در بخش نخست، گیتی خامنه میزبان زنی ناشنوا (شیدا شهیدی) و زهرابهرامی رابط در انجمن ناشنوایان است و پای صحبت‌های آنها خواهد نشست. مهمان بخش دوم برنامه علیرضا ماه‌خان‌مقدم نیز جوانی موفق است که در کودکی ناشنوا بوده اما با جراحی کاشت حلزون شنوایی خود را به دست آورده است.

برنامه «مکث» ویژه ماه مبارک رمضان شبکه ۲ قبل از افطار با نگاه ویژه به کرونا سراغ قصه‌های اجتماعی می‌رود.

این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت میان هنرمندانی نظیر گلاره عباسی، فریبا متخصص، فرناز رهنما، پیام دهکردی، الهام پاوه‌نژاد، داریوش رسول نجفیان، کاردان، چنگیز جلیلوند، گیتی خامنه، مریم سعادت ، رضا رفیع و... با صاحبان داستان‌های اجتماعی مربوط به کرونا ضبط و پخش می‌شود.