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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۴۵

مصر علت سقوط هواپيماي مسافري را نقص فني اعلام كرد

وزارت پرواز هاي غير نظامي مصر امروز اعلام كرد كه علت سقوط هواپيماي مصري در درياي سرخ نقص فني بوده است و هيچ انفجاري در سقوط اين هواپيما دخالت نداشته است .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فيصل الشناوي يكي از مهندسان اين وزارتخانه در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه افزود : اولين نتايج بررسيهاي بعمل آمده از اين حادثه نشان مي دهد كه علت سقوط اين هواپيما نقص فني بوده است .
وي افزود : اين وزارتخانه به زودي با انتشار بيانيه اي تمام جزئياتي را كه تاكنون  بدست آمده است  ارائه خواهد داد .
گفتني است كه يك هواپيماي مصري متعلق به شركت " فرش اير" كه حامل يكصد و سي و پنج گردشگر فرانسويي و سيزده خدمه مصري بود به مدتي كمي بعد از برخاسات از فرودگاه شرم الشيخ در درياي سرخ سقوط كرد كه منجر به كشته شدن يكصد و چهل و هشت تن از سرنشينان آن شد . 
از سويي دومينيك بوسر وزير حمل و نقل فرانسه امروز اعلام كرد كه اين هواپيماي دربستي كه در درياي سياه سقوط كرد در هنگام برخاستن از باند فرودگاه با مشكل فني روبرو بوده است .

کد مطلب 49206

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