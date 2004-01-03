مصر علت سقوط هواپيماي مسافري را نقص فني اعلام كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فيصل الشناوي يكي از مهندسان اين وزارتخانه در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه افزود : اولين نتايج بررسيهاي بعمل آمده از اين حادثه نشان مي دهد كه علت سقوط اين هواپيما نقص فني بوده است .

وي افزود : اين وزارتخانه به زودي با انتشار بيانيه اي تمام جزئياتي را كه تاكنون بدست آمده است ارائه خواهد داد .

گفتني است كه يك هواپيماي مصري متعلق به شركت " فرش اير" كه حامل يكصد و سي و پنج گردشگر فرانسويي و سيزده خدمه مصري بود به مدتي كمي بعد از برخاسات از فرودگاه شرم الشيخ در درياي سرخ سقوط كرد كه منجر به كشته شدن يكصد و چهل و هشت تن از سرنشينان آن شد .

از سويي دومينيك بوسر وزير حمل و نقل فرانسه امروز اعلام كرد كه اين هواپيماي دربستي كه در درياي سياه سقوط كرد در هنگام برخاستن از باند فرودگاه با مشكل فني روبرو بوده است .