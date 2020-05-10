شمار قربانیان کرونا در آمریکا از ۸۰ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، شمار افراد جان باخته بر اثر ابتلاء به کرونا در آمریکا تا صبح امروز یکشنبه به ۸۰ هزار و ۳۷ نفر رسید.
بر اساس آمارهای ثبت شده تا کنون در آمریکا یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۰۹ نفر به ویروس کرونای جدید (کووید -۱۹) مبتلا شدهاند.
از بین افراد مبتلا شده به این بیماری در آمریکا ۲۳۸ هزار و ۷۸ نفر نیز بهبود یافتهاند.
ادامه روند صعودی ابتلاء به کرونا در آمریکا و مرگ در نتیجه آن در آمریکا در حالی است که رئیس جمهور این کشور و حامیان وی همچنان به لزوم بکارگیری پروتکلهای بهداشتی برای جلوگیری از شیوع این بیماری بی توجه هستند.
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