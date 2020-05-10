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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۷

تداوم بحران در ایالات متحده؛

شمار قربانیان کرونا در آمریکا از ۸۰ هزار نفر گذشت

شمار قربانیان کرونا در آمریکا از ۸۰ هزار نفر گذشت

شمار افراد جان باخته در آمریکا بر اثر ابتلا به بیماری کرونا، صبح امروز یکشنبه از مرز ۸۰ هزار نفر عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، شمار افراد جان باخته بر اثر ابتلاء به کرونا در آمریکا تا صبح امروز یکشنبه به ۸۰ هزار و ۳۷ نفر رسید.

بر اساس آمارهای ثبت شده تا کنون در آمریکا یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۰۹ نفر به ویروس کرونای جدید (کووید -۱۹) مبتلا شده‌اند.

از بین افراد مبتلا شده به این بیماری در آمریکا ۲۳۸ هزار و ۷۸ نفر نیز بهبود یافته‌اند.

ادامه روند صعودی ابتلاء به کرونا در آمریکا و مرگ در نتیجه آن در آمریکا در حالی است که رئیس جمهور این کشور و حامیان وی همچنان به لزوم بکارگیری پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع این بیماری بی توجه هستند.

کد مطلب 4920645

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