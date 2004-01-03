پنج شهر كشور با استفاده از 80 ميليون دلار تسهيلات بانك جهاني بهسازي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي اقتصاد ضمن تاييد توجيه فني و اقتصادي پروژه بهسازي شهري و اصلاحات بخش مسكن با اختصاص حداكثرمبلغ 80 ميليون دلارتسهيلات به صورت خالص و بادرنظرگرفتن هزينه هاي تبعي مشتمل بر سودو كارمزد و در مجموع معادل 108 ميليون دلاراز محل تسهيلات فاينانس موضوع قانون بودجه سال 1383 كل كشورو يا سالهاي آتي موافقت كرد.

بر اساس اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي، معادل ريالي مبلغ 20 ميليون دلارسهم ايران در اجراي اين پروژه از محل در آمد عمومي و منابع داخلي سازمان ملي زمين و مسكن در طول اجراتي اين پروزه در طي پنج سال تامين مي شود.

شوراي اقتصاد همچنين وزارت مسكن و شهرسازي را موظف كرده است هماهنگي لازم را در انتخاب شهرها و پروژه هابا وزارت كشور به عمل آورد و پروژه هارا با مشاركت نهادهاي ذي ربط مانند شهرداريها اجراكند.

حداقل 5/98 درصد ارزش عمليات اجرايي كل پروژه با استفاده ازامكانات و توانايي هاي ساخت داخل انجام گيرد و شرايط زيست محيطي رعايت شود و تسهيلات دريافتي با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود.

بر اساس اين گزارش وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است تا شروع بهره برداري از طرح گزارش پيشرفت آن را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه كند.

