خبرگزاری مهر، گروه استانها: طرح اطعام نیازمندان و تهیه سحری گرم برای آنانی که این روزها درگیر و دار مشکلات اقتصادی و همچنین تبعات منفی کرونا، در تهیه نان شبشان نیز با مشکلات عدیدهای روبرو هستند، چند شبی است که در شاهرود و به همت قرارگاه مواسات و همدلی و همچنین در ادامه فعالیتهای قرارگاه مبارزه با کرونا صورت میگیرد.
طرحی موسوم به شبهای همدلی در ایام ماه مبارک رمضان که با همراهی مردم و خیران و باهمت دلهای عاشقی که دل درگرو همدلی مؤمنانه با مردم نیازمند شهرشان دارند، توانسته بیش از سه هزار پرس غذای گرم را به خانه نیازمندان بیاورد تا در دمادم سحرگاههای نوروز، گرمیبخش سفرههای سحریشان باشد.
سهیم شدن در وعدهغذایی نیازمندان
در این طرح غذاهای گرم با کمکهای مردمی به ستاد مقابله با کرونا، تهیه، طبخ و توسط امداد محلهها و مساجد در محلات مختلف شهر شاهرود توزیع میشود تا همه در ثواب سحرگاههای عاشقی این ماه گرانقدر سهیم و شریک باشند.
مسئول این طرح یک روحانی جوان شاهرودی است که معاونت فرهنگی ستاد مقابله با کرونا و رزمایش مواسات را نیز بر عهده دارد اما بیشترین زمان زندگیاش را صرف امور جهادی کرده است آنها در کنار خانوادهاش که باهم، نماد یک خانواده جهادی هستند.
حجت الاسلام نورالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این طرح توضیح میدهد: پس از اینکه مرحله نخست رزمایش مقابله با کرونا تحت عنوان قرارگاه مردمی مبارزه با کرونا موسوم به مکتب حاج قاسم در شاهرود با حمایت خوب خیران همراه شد و توانستیم در آن اقدامات زیادی شامل تهیه ماسک، سر زدن به بیمارستانها، بیماران و پرستاران، تهیه وعدههای خوراکی برای ایستگاههای سلامت سنجی و … را انجام دهیم، وقت آن رسیده بود که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی به مرحله دوم یعنی رزمایش مواسات ورود کنیم.
تدارک آشپزخانه جهادی
عباسی بابیان اینکه تجربه مرحله نخست از ضدعفونی کردن محلات و اقصی نقاط شهرستان تا جمعآوری کمک، غسل دادن اموات توسط طلاب جهادی و دهها اقدام دیگر به ما ثابت کرده بود که میتوان اقدامات بزرگی را در شاهرود باهمت همین مردم صورت داد درنتیجه مواسات پس از مرحله نخست یعنی مقابله با کرونا، باهدف کمک به کاهش تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … کرونا آغاز شد.
وی ضمن تأکید بر اینکه در این مرحله طبخ غذای گرم برای سحری نیازمندان در دستور کار قرار گرفت، بیان کرد: برای اینکه بتوانیم غذای گرم را به دست نیازمندان برسانیم تا بتوانند در وعده سحری میل کنند، نیاز بود تا کارها بهصورت جهادی انجام شود درنتیجه طبق تجربه سنوات گذشته که در زمینهٔ اطعام و امور فرهنگی در محله همت شاهرود داشتیم، این بار نیز در همینجا آشپزخانهای را تدارک دیدیم و کار آغاز شد.
شناسایی نیازمندان در محلات
این روحانی جهادی بابیان اینکه مقرر شد طبخ غذا و تهیه آن با قرارگاه و توزیع و شناسایی نیازمندان مانند طرح بستههای معیشتی و … با امداد محلهها، بسیج محلات و مساجد و… باشد، بیان کرد: تمام مایحتاج موردنیاز برای طبخ غذای گرم حداقل در برای شش شب تدارک دیده شد و کار طبخ غذا بهصورت جهادی در دستورکار قرار گرفت.
عباسی بیان کرد: در مرحله نخست توانستیم شش شب و هر شب ۵۰۰ پرس غذای گرم را طبق نیازی که امداد محلهها به ما مطرح میکردند، طبخ و بلافاصله بهصورت گرم در اختیار مردم قرار دهیم. روند کار هم به این شکل بود که در محلات نیازها احصاء میشد و مثلاً امداد محلههای مطرح میکردند که ۱۰۰ پرس غذا در شهرک پردیس نیاز است یا ۲۰۰ پرس غذا در شهرک انقلاب و … که ما این غذا را طبخ و تحویل میدادیم.
وی بابیان اینکه آستان قدس نیز در رساندن این غذاها به نیازمندان طبق آمایشی که خادم یاران رضوی صورت دادهاند، به ما کمک کردند، افزود: یک نوع تعامل خوب برای رساندن غذای گرم برای سحری مردم نیازمند شهر شاهرود صورت گرفته بود که جا دارد تا از همینجا از همه این افراد تقدیر کنیم.
تداوم کار نیازمند کمک مردم
این روحانی جهادی بابیان اینکه کار طبخ غذاها از شامگاه شروع و تا ساعت یک و بعضاً دو بامداد به طول میانجامید، بیان کرد: شش شب و هر شب تعداد قابلتوجهی غذا به همین روش طبخ و در اختیار امداد محلهها، بسیج مساجد و خادم یاران رضوی قرار میگرفت و اگر مردم کمکهایشان را به ستاد مواسات شهرستان شاهرود ادامه دهند امیدواریم که بتوانیم این اقدام را تا پایان ماه رمضان نیز تداوم ببخشیم.
عباسی بابیان اینکه شمارهحساب قرارگاه مردمی آماده دریافت کمکهای نقدی مردم است، بیان کرد: مردم میتوانند در طرح شبهای همدلی از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۲۵۵۹۹۷۸۶ به نام قرارگاه مردمی رزمایش مواسات و همدلی مشارکت داشته باشند همچنین مردم میبایست حتماً قید کنند که این وجههای واریزی را برای اطعام و سحری نیازمندان واریز کردهاند تا صرف موارد دیگری مانند تهیه بستههای غذایی و اقلام و … نشود.
این طرح معنوی در صورت همراهی مردم میتواند تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد و تعداد بیشتری از نیازمندان از وعده سحری گرم بهرهمند شوند نیازمندانی که این روزها کم مشکلات اقتصادی گریبان گیرشان نبود که کرونا نیز مزید بر علت شد و باری را بر دوششان نهاد.
پویش #مواسات بهترین راه اطعام محرومان
امامجمعه شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت از مردم برای شرکت در رزمایش مواسات و کمک مؤمنانه، بیان کرد: امروز در همین شهر شاهرود خانوادههای بسیاری هستند که از بابت کرونا، ضررهای هنگفت مالی و یا حتی روحی و معنوی دیدهاند که امروز بجاست به کمک این افراد برویم.
حجتالاسلام عباس امینی بیان کرد: مردم متدین و علاقهمندان به اطعام که در سالهای قبل با برنامههای افطاری و … اهل فامیل و یا نیازمندان را طعام میدادند در سال جاری بهتر است با همکاری با طرح مواسات در ثواب طرح رساندن غذای گرم به خانههای نیازمندان شریک شوند زیرا هم اجر اخروی دارد و هم بندهاش را در این مشکلات اقتصادی سیر کردهایم که نزد خدای متعال پاداشی عظیم دارد.
وی با بیان اینکه این طرح مختص به کرونا نبوده و همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: خانوادههای بسیاری بودند تا همین سال گذشته خودشان از خیران و کمک کنندگان در بحرانها و مشکلات بودند اما مشکلات و مسائل اقتصادی باعث شده تا این افراد هم خود به نیازمندان بدل شوند لذا رزمایش همدلی و مواسات ویژه کمک مؤمنانه به افرادی است که دچار مشکلات اقتصادی عدیده شدهاند.
رزمایش مواسات و همدلی اما بخشهای مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به کمکهای مالی، قرضالحسنه، حمایتهای روحی و حتی مشاورههای روان شناسی و … اشاره کرد. ماه رمضان اما بهترین فرصت برای مشارکت در این طرح همگانی بزرگ است. طرحی به بزرگی دلهای مردم دیار شاهوار.
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