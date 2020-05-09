امکان اجرای نیابت قضایی با بهره گیری از دادرسی الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توسعه زیرساخت‌ها در دستگاه قضائی استان، امکان برگزاری جلسات محاکمه بین استانی و اجرای نیابت با بهره گیری از دادرسی الکترونیک و به صورت آنلاین فراهم شده است.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا برای دومین بار جلسه رسیدگی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس ازطریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

صالحی اظهار داشت: این جلسه رسیدگی با حضور وکلا و شهود برگزار گردید و خوانده پرونده که در زندان مرکزی یکی از استان‌های شمالی کشور به سر می‌برد از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه شرکت نمود و به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه از صرفه جویی در هزینه‌ها و زمان و همچنین پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با توجه به ضوابط بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی به عنوان مهمترین مزایای برگزاری دادگاه‌های آنلاین با استفاده از ویدئو کنفرانس نام برد.

وی همچنین یادآور شد: دستگاه قضائی هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های پیشتاز در استفاده از سیستم‌های نوین ارتباطی، برای حفظ سلامتی ارباب رجوع و همکاران و همچنین شکل گیری یک دستگاه قضائی هوشمند، توسعه دادرسی الکترونیک و غیرحضوری را مورد توجه ویژه قرار داده و پیگیری می‌نماید.