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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۲۶

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان اعلام کرد:

شرکت ۱۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در آزمون نهایی پایه دوازدهم

شرکت ۱۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در آزمون نهایی پایه دوازدهم

بندرعباس - مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان گفت: تعداد ۳۰۰ حوزه امتحانی در سراسر هرمزگان برای شرکت بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز پایه دوازدهم در آزمون نهائی، آماده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی دادی زاده سرخائی ظهر شنبه در جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا آموزش و پرورش استان هرمزگان که با موضوع برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم برگزار شد، گفت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی از ۱۷ خرداد الی نیمه تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد.

وی افزود: در سال جاری بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر سراسر استان هرمزگان در آزمون نهایی پایه دوازدهم شرکت می‌کنند.

دادی زاده اضافه کرد: قریب به ۳۰۰ حوزه امتحانی در ۲۲ منطقه آموزش و پرورش استان برای برگزاری این آزمون آماده می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با بیان اینکه همراهی دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات نهایی ضروری و مهم است، گفت: برگزاری امتحانات رشته‌های مختلف در روزهای متفاوت برای جلوگیری از تجمع دانش آموزان، گند زدائی و ضدعفونی کردن روزانه حوزه‌های امتحانی، تهویه مناسب در حوزه‌های امتحانی، تهیه ماسک و دستکش برای دانش آموزان، افزایش فاصله صندلی‌های آزمون، برگزاری کارگاه‌های توانمند سازی و آگاه بخشی برای برگزار کنندگان آزمون و نیز استفاده از تب سنج برای ورود دانش آموزان از مهمترین اقداماتی است که می‌توان در راستای حفظ سلامت دانش آموزان انجام داد.

کد مطلب 4920776

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