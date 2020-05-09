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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۴:۰۷

در سایه افزایش فوتی‌ها؛

شمار مبتلایان به کرونا در عربستان از ۳۵ هزار نفر عبور کرد

شمار مبتلایان به کرونا در عربستان از ۳۵ هزار نفر عبور کرد

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان سعودی اعلام کرد که شمار مبتلایان به کرونا در این کشور به ۳۵ هزار و ۴۳۲ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، «محمد العبد العالی» سخنگوی وزارت بهداشت عربستان به جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در این کشور اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته هزار و ۷۰۱ مورد جدید ابتلا به کرونا در عربستان شناسایی شده است.

با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۳۵ هزار و ۴۳۲ نفر افزایش یافت.

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان در ادامه با اشاره به ۱۰ مورد فوتی جدید ناشی از کرونا در این کشور، شمار فوتی‌های ناشی از کرونا در عربستان را ۲۲۹ نفر اعلام کرد.

محمد العبد العالی همچنین از وخامت حال ۱۴۱ بیمار کرونایی در این کشور خبر داد.

کد مطلب 4920815

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