دستگیری باند ۴ نفره سارقان مسلح مامورنما درهرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جعفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعات واصله مبنی بر فعالیت یک باند مسلح در امر راه زنی و سرقت مواد مخدر از قاچاقچیان در محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی استان، پس از بررسی صحت وسقم خبر، بلافاصله موضوع بصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی استان با همکاری مأمورین پاسگاه تازیان با پیگیری و تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته شب گذشته حین گشت زنی پنهان در یکی از محورهای فرعی توابع بندرعباس و با بهره گیری از شیوه‌های پلیسی باند سارقان را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی استان تصریح کرد: مأموران ضمن شناسایی مخفیگاه سارقان در یکی از مناطق حاشیه‌ای بندرعباس با هماهنگی مقام قضائی به محل‌های موصوف اعزام و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه ۴ سارق مسلح دستگیر و ۴ قبضه اسلحه کلاش به همراه ۴ تیغه خشاب و ۱۶۶ تیر مربوطه و ۹ میلیون تومان وجه نقد، چند سلاح سرد، ۲ جفت پلاک سرقتی خودرو و ۸۵ کیلو مواد مخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه در این رابطه ۳ دستگاه خودرو سواری و یکدستگاه موتورسیکلت متعلق به اعضا باند که با آن اقدام به راه زنی و سرقت می‌کردند، توقیف شد، اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی ودستگیری دیگر اعضا احتمالی این باند ادامه دارد.