"ملک جمشید" تا یازدهم خرداد روی صحنه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تالار هنر اعلام کرد نمایش "ملک جمشید" که پیش از این قرار بود تا 28 اردیبهشت روی صحنه تالار هنر باشد، به دلیل استقبال کودکان و نوجوانان تا جمعه آینده تمدید شده است.

"ملک جمشید" داستان پسری به نام جمشید است که یک کتاب داستان نصفه را می‌خواند و سراغ نیمه دیگر کتاب را از مادربزرگش می‌گیرد. جمشید در ذهن خود ادامه قصه را تصور می‌کند و از شخصیت‌هایی مثل دخترک کبریت‌فروش، مبارک و ... برای غلبه بر دیو بهره می‌گیرد.

پرویز حاجی‌زاده، میثم یوسفی، سینا کرمی و مریم آشوری بازیگران و عروسک‌گردانان، مرضیه ایمانخوانی طراح و سازنده عروسک، فرید نوایی آهنگساز، علی باقری طورانی طراح پوستر و بروشور، آزاده فرهنگیان شاعر، امیر مشهدی عباس طراح صحنه و نوشین رضازاده دستیار کارگردان و برنامه ریز نمایش "ملک جمشید" هستند.

علاقمندان به دیدن این نمایش می‌توانند هر روز جز شنبه‌ها ساعت 18 به تالار هنر در میدان هفتم تیر، خیابان مفتح جنوبی، جنب ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان ورزنده مراجعه کنند.