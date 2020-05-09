به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فیض جعفری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع تصادف زنجیره‌ای در آزادراه کرج - قزوین، اظهار کرد: با حضور مأموران مشخص شد، یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ با یک دوچرخه برخورد و متوقف شده بود که در پی این توقف، ۱۰ خودروی دیگر به صورت زنجیره‌ای با یکدیگر برخورد کرده اند.

وی با بیان این که متأسفانه راکب ۴۰ ساله دوچرخه جان خود را در این حادثه از دست داد، گفت: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس ورود غیرمجاز دوچرخه سوار به آزادراه اعلام شده است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان البرز گفت: عمل به قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تذکرات پلیس، ضامن سلامتی رانندگان و عابران پیاده است.