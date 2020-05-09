تشریح فعالیت مراکز ۱۶ ساعته تشخیص و درمان بیماران مبتلا به کرونا

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا در استان از نیمه اسفند ماه مراکز ۱۶ ساعته به عنوان مرکز منتخب تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا در استان کرمانشاه راه‌اندازی شد که در آنها فضای جداگانه ای برای این مراکز در نظر گرفته شد و بیماران جدا از دیگران مورد معاینه قرار می‌گیرند.

وی افزود: در این مرکز یک پزشک، یک پرستار و یک مسئول پذیرش در دو شیفت صبح و عصر تا ساعت ۲۲ مشغول ارائه خدمات هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در صورت نیاز از بیماران نمونه گیری انجام می‌شود و اگر نتیجه آزمایش آنها مثبت اعلام شود افراد تحت درمان قرار خواهند گرفت همچنین خانواده و اطرافیان نزدیک آنها نیز برای انجام غربالگری دعوت می‌شوند.

شکیبا گفت: شناسایی و تشخیص مراحل انجام آزمایش کرونا رایگان است همچنین در صورت نیاز به مراجعه به بیمارستان خدمات ارائه شده نیز رایگان خواهد بود.

این مسئول بیان داشت: پس از ترخیص از بیمارستان نیز نقاهتگاه هایی پیش بینی شده که در صورت تمایل بیمار به مدت ۲ تا ۳ هفته را در آن سپری خواهند کرد اما در صورتی که مایل به استراحت در نقاهت‌ها نباشند باید در اتاقی جداگانه با ظروف شخصی خود در منزل به سر ببرند.

وی خاطر نشان کرد: این مراکز ۱۶ ساعته تا زمانی که وقوع بیماری کرونا به ثبات نرسد، همچنان دایر هستید.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: در هر شهرستان یک مرکز ۱۶ ساعت و در سطح مرکز استان چهار مرکز افزون بر سه بیمارستان گلستان، فارابی و محمد کرمانشاهی برای بیماران مشکوک به کرونا در نظر گرفته شده است که در مجموع شمار آنها به ۲۰ مرکز می‌رسد.

این مسئول گفت: در سطح مرکز استان مراکز ۱۶ ساعته در خیابان مسکن، جعفرآباد، امام خمینی و در بیمارستان قدیم سینا واقع در کمربندی غربی قرار دارند.

وی ادامه داد: از طریق سامانه ۲۵۲۵ اطلاعات این مراکز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

شکیبا بیان داشت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد بیماران مبتلا به ویروس کرونا بدون علائم هستند و ظاهری سالم دارند مردم بنا را بر این بگذارند که اطرافیان آنها آلوده به کرونا هستند بنابراین در مکان‌های پر تجمع از ماسک و دستکش استفاده کنند و همچنان به رعایت توصیه‌های بهداشتی بپردازند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه در صورتی که مردم علائم مشکوکی دارند با سامانه ۲۵۲۵ تماس بگیرند، افزود: با توجه به آموزش‌های ارائه شده در رسانه‌ها و صدا و سیما استقبال مردم از مراکز ۱۶ ساعت خوب ارزیابی می‌شود.

شکیبا با اعلام اینکه انتظار می‌رود همچنان با مشاهده هرگونه علائم به این مراکز مراجعه شود، گفت: امکانات مناسبی برای انجام معاینات، نمونه‌گیری، سنجش اکسیژن فرد، اندازه گیری دمای بدن و توزیع وسایل حفاظت فردی در مرکز ۱۶ ساعته وجود دارد.