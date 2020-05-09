به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز به همراه رئیس سازمان خصوصی سازی در نشستی خبری با موضوع آزادسازی سهام عدالت گفت: آزادسازی سهام عدالت بعد از ۱۴ سال در حال انجام است و این یک فرصت بی نظیری برای بازار سرمایه است.
وی ادامه داد: سهام عدالت در راستای ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تاکید رهبری به انجام آن از طریق بازار سرمایه ایجاد شده بود و ابلاغ ایشان برای معاملاتی سازی این سهام اتفاق بزرگی در بازار سرمایه است که میتواند منشأ تحولات بزرگی باشد.
قالیباف اظهار کرد: در حال حاضر تعداد مشمولین سهام عدالت ۵۰ میلیون نفر است این در حالی است که کل کدهای بورسی ۱۲ میلیون عدد است و اضافه شدن حدود ۵۰ میلیون کد جدید اتفاق بزرگی در بازار سرمایه است، با توجه به اینکه شرکتهای سرمایهگذار استانی نیز در بازار سرمایه سهام دار میشوند، بنابراین سهام داران این شرکتها باید با قانون تجارت آشنا شوند، این سهام را به همان صورت نگه دارند، در مجمع عمومی شرکتکنند، رأی دهند و طبیعتاً با حقوقشان در بازار سرمایه آشنا شوند.
ارزش شرکتهای بورسی سهام عدالت ۴۹۰ هزار میلیارد تومان است
وی افزود: در حال حاضر از ۴۹ شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت، ۳۶ شرکت بورسی و۱۳ شرکت غیر بورسی وجود دارد که ارزش شرکتهای بورسی در حال حاضر ۴۹۰ هزار میلیارد تومان است و با قابلیت معامله پیداکردن، این سهام به سهام شناور آزاد که هرروز در بورس معامله میشود، اضافه خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: همزمان با قابلیت معامله پیداکردن سهام عدالت، همانگونه که رهبر انقلاب نیز به شورای بورس تاکید داشتند، مصر هستیم مردم به صورت مستقیم در شرکتهای سرمایهپذیر سهام دار باشند.
وی ادامه داد: ۳۰ شرکت سرمایه گذاری استانی سهامدار ۱۳ شرکت غیر بورسی و همچنین به نمایندگی از طرف افرادی که انتخاب کنند به صورت غیر مستقیم سهامشان را آزاد کنند، سهامدار هستند.
قالیباف گفت: بر اساس تاکید رهبری، سازمان بورس باید عرضه شرکتهای سرمایه گذاری استانی به بورس را در اولویت قرار دهد. این شرکتها طبق دستور العمل و با توجه به ترتیبی که اعلام خواهد شد موظف هستند ظرف یک ماه پس از نهایی شدن سبد سهام، برای شرکت فرابورس ایران یا شرکت بورس اوراق بهادار ایران پذیرش بگیرند. این الزام برای تمام شرکتهای سرمایهگذاری استانی وجود دارد.
وی ادامه داد: ۱۳ شرکت غیر بورسی نیز پذیرش در بورس را آغاز میکنند.
صدور کد بورسی برای ۳۰ میلیون سهامدار عدالت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت سرمایهگذاری مرکزی از چند سال گذشته مقدمات را فراهم کرده و برای ۳۰ میلیون سهامدار عدالت کد بورسی صادر کرده است.
قالیباف درباره ارزش فعلی سهام عدالت گفت: ارزش نهایی سهام عدالتی که ۱۴ سال پیش یک میلیون تومان بود، روز آزاد سازی اعلام میشود.
وی ادامه داد: قاعدتاً سرمایهگذاری در بورس یک سرمایهگذاری متفاوت و پسندیده نسبت به سرمایهگذاری در سایر بازارهاست. این حجم از نقدینگی اگر به سمت مسکن یا ارز برود موجب تورم میشود اما بازار سرمایه باعث بهبود فضای اقتصاد میشود.
قالیباف گفت: بنابراین توصیه میشود مردم در فروش عجله نکنند و آنرا نگه دارند چرا که طبیعتاً عوائد آن بیشتر خواهد بود
آزادسازی سهام عدالت منجر به کارایی بازار سرمایه میشود
وی در پاسخ به این سوال که سرنوشت بورس با آزاد سازی چه میشود گفت: آزاد سازی سهام عدالت به کارایی بازار کمک میکند. سالها بحث بر این بود که سهام شناور آزاد پایین است البته در سالهای اخیر ۵ درصد افزایش یافت. با آزادسازی این رقم، تا حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و کمک میکند بازار سرمایه یکگام بالاتر رود.
قالیباف ادامه داد: قاعدتاً وقتی که بحث رشد بازار پیش میآید حساس میشویم که چرا در مورد قیمت صحبت نمیکنیم دلیل آن این است که قیمت، در بازار تعیین میشود و سرمایه گذاران باید مطالعه داشته و با دقت خرید و فروش انجام دهند. سازمان بورس جلوی کسی را نمیگیرد و مسئولیت با سرمایهگذار است.
شاخص را انتظارات آینده مشخص میکند
وی درباره تخمین شاخص در آینده گفت: اینکه شاخص به چه عددی میرسد را تحولات آینده مشخص میکند چرا که قیمت سهام بر اساس انتظارات شکل میگیرد؛ البته این را نیز نمیشود انکار کرد که افراد باید دقت بیشتری در خرید و فروش به خرج بدهند.
قالیباف گفت: افزایش قیمت یک فرصت است برای بنگاهها که بیایند و در بورس مشارکت کنند. عرضههای اولیه یک فرصت است و ما اختیاراتی به بورس و فرابورس دادهایم که عرضههای اولیه را به سهولت بپذیرند و این وظیفه هلدینگها است که از این ظرفیت استفاده کنند.
وی افزود: نمیشود بار ورود نقدینگی را شرکتهای همیشگی استفاده کنند و باید شرکتهای جدیدی اضافه شود. خود دولت نیز میتواند وارد شود. این ورود تنها اوراق نیست بلکه داراییها و شرکتهای دولتی زیادی است که میتواند در بستر بورس عرضه شود
قالیباف گفت: بنابراین این فرصت بی نظیری در اقتصاد ماست که بنگاهها باید استفاده کنند تا نفع آن به شرکتها برسد.
وی در پایان تاکید کرد: مسیر جهش تولید از بازار سرمایه میرسد بنابراین هلدینگها باید از این ظرفیت استفاده کنند.
نظر شما