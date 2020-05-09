۴۲ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم پذیرش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به بیستم اردیبهشت ماه، ۴۲ نفر در مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا و یا مشکلات حاد تنفسی پذیرش شدند.

وی افزود: ۱۳ نفر از این تعداد در بیمارستان‌های قم بستری و مابقی پس از معاینه و بررسی در بخش اورژانس مراکز با دستورات دارویی و بهداشتی مرخص شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه گفت: در شبانه روز گذشته، ۱۵ نفر از کل بیماران بستری در بخش‌ها پس از بهبودی توسط پزشکان معالج از بیمارستان ترخیص شدند.

قدیر تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۰ نفر مشکوک به کرونا در قم بستری بوده که ۴۵ نفر آنها بدحال هستند.