به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری ظهر شنبه در آئین کلنگ زنی خانه جوانان ارومیه ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) با اشاره به اینکه در تأخیر در کلنگ زنی خانه جوانان مشخص نبودن زمین مناسب بود افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده این مهم میسر شد و در مرکز استان خانه جوانان احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه خانه جوانان ارومیه با مشارکت وزارت ورزش و جوانان ساخته می‌شود ادامه داد: در صورتی که وزارت ورزش و جوانان آمادگی داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند، آمادگی داریم تا در تمام شهرستان‌ها خانه جوانان احداث کنیم.

شهریاری همچنین در آئین کلنگ زنی سالن‌های ورزشی تخصصی جانبازان و معلولین، نابینایان و کم بینایان، بیماران خاص و پیوند اعضا و ناشنوایان اظهارکرد: ابراز امیدواری کرد با اتمام این سالن‌ها بخش اعظمی از نیازهای فرهنگی و ورزشی این قشر فرهیخته برطرف شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نگاه و توجه ویژه دولت به جامعه معلولین گفت: برطرف نمودن نیازهای فرهنگی و ورزشی یکی از دغدغه‌های جدی استان بوده و احداث سالن‌های تخصصی ورزشی در این راستاست.

شهریاری تصریح کرد: احداث سالن‌های ورزشی تخصصی همواره مورد درخواست جامعه بزرگ معلولین استان بود که با همت دستگاه‌های مسئول محقق شد.