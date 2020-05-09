  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۲۵

استاندار آذربایجان غربی:

خانه جوانان ارومیه با مشارکت وزارت ورزش و جوانان ساخته می شود

خانه جوانان ارومیه با مشارکت وزارت ورزش و جوانان ساخته می شود

ارومیه –استاندار آذربایجان غربی گفت: خانه جوانان را بستری مناسب برای هم افزایی و مشارکت جوانان در توسعه استان عنوان کرد و گفت: خانه جوانان ارومیه با مشارکت وزارت ورزش و جوانان ساخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری ظهر شنبه در آئین کلنگ زنی خانه جوانان ارومیه ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) با اشاره به اینکه در تأخیر در کلنگ زنی خانه جوانان مشخص نبودن زمین مناسب بود افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده این مهم میسر شد و در مرکز استان خانه جوانان احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه خانه جوانان ارومیه با مشارکت وزارت ورزش و جوانان ساخته می‌شود ادامه داد: در صورتی که وزارت ورزش و جوانان آمادگی داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند، آمادگی داریم تا در تمام شهرستان‌ها خانه جوانان احداث کنیم.

شهریاری همچنین در آئین کلنگ زنی سالن‌های ورزشی تخصصی جانبازان و معلولین، نابینایان و کم بینایان، بیماران خاص و پیوند اعضا و ناشنوایان اظهارکرد: ابراز امیدواری کرد با اتمام این سالن‌ها بخش اعظمی از نیازهای فرهنگی و ورزشی این قشر فرهیخته برطرف شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نگاه و توجه ویژه دولت به جامعه معلولین گفت: برطرف نمودن نیازهای فرهنگی و ورزشی یکی از دغدغه‌های جدی استان بوده و احداث سالن‌های تخصصی ورزشی در این راستاست.

شهریاری تصریح کرد: احداث سالن‌های ورزشی تخصصی همواره مورد درخواست جامعه بزرگ معلولین استان بود که با همت دستگاه‌های مسئول محقق شد.

کد مطلب 4920948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها