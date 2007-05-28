76 میلیارد ریال اعتبار برای آبادانی بستک اختصاص یافت

محمد جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : این رقم اعتبار اختصاص یافته نسبت به سال گذشته 6/5 درصد افزایش یافته است و درصد بسیاری از آن به منظور تکمیل و احداث پروژه های عمرانی صرف خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد : اغلب طرح هایی که از اولویت برخوردارند مربوط به بخش های کشاورزی ، راه و حمل و نقل ، تربیت بدنی ، منابع طبیعی ، صنعت ومعدن ، بازرگانی ، مسکن و پروژه های فرهنگی است و تلاش می شود بر مبنای اصل توسعه همگون به تمامی بخش ها به شکل اصولی دقت شود .

بستک در غرب استان هرمزگان قرار گرفته است و بخش قابل توجهی از جمعیت آن را هم میهنان اهل سنت تشکیل می دهند .