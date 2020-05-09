به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام سید احمد شاهرخی ظهر امروز شنبه در مراسم دومین مرحله از رزمایش کمک مومنانه در محل پادگان امام حسین (ع) لرستان با اشاره به اینکه رزمایش مواسات و کمک مومنانه وقتی از زبان مبارک رهبری صادر شد ایران اسلامی ما و به خصوص استان لرستان سرزمین دلیران و شهیدان و جوانمردان، پا به عرصه گذاشتند و افتخار آفریدند که امروز نمونه پرشکوهی از آن را مشاهده میکنیم.
وی، بیان داشت: پادگان امام حسین (ع) و این جایگاه، جایگاه مواسات شهیدان ما بوده است و شهدا جان خود را مواسات کردند و همه چیز خود را در راه دین اسلام و امنیت و آسایش مردم فدا کردند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، عنوان کرد: شهیدان روح خود را به اعلی فرستادند اما راه و اهداف خود را به ما سپردند، شما امروز راه شهیدانی را ادامه دادهاید که از این مقر به جبههها راهی شدند و جنوب و غرب کشور شاهد رزم آنها بوده است.
حجت الاسلام شاهرخی، ادامه داد: بیش از ۸۰ سری جهیزیه آماده است که نوعروسان زندگی خود را در این روز مبارک و میمون آغاز کنند، امروز در این رزمایش اتحاد و همدلی دستگاههای مختلف، از سپاه گرفته تا ستاد مستضعفان و کمیته امداد و گروههای جهادی را مشاهده میکنیم.
وی با بیان اینکه هر روز و هر ساعت ما در محلههای شهرهای استان مواسات را مشاهده میکنیم، گفت: آنچه دیده میشود بخش کوچکی از فعالیتهای جهادی و کمکهای مومنانه استان است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: چه بسیار دلهای رحیمی وجود دارد که به صورت پیدا و پنهان با خدا معامله میکنند و رزمایش مومنانه را انجام میدهند.
حجت الاسلام شاهرخی با بیان اینکه کسی که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد به آن تعالی و منزلت اسلامی و انسانی نائل نشده است، لذا بایستی کمک به هم نوع و انفاق را همواره در زندگی خود داشته باشیم، بیان داشت: امروز مشاهده میکنیم چگونه گروههای جهادی و روحانیت و ادارات دولتی پای کار هستند و صحنههای پرشکوه از کمک مومنانه را آفریدهاند.
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