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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۱۴

پس ازدرگيري با يكي ازملي پوشان

جاسم ويشگاهي ازاردوي تيم ملي كاراته ايران اخراج شد

جاسم ويشگاهي ملي پوش تيم ملي كاراته كشورمان بعلت درگيري با يكي ازملي پوشان ازاردوي اين تيم اخراج شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درآخرين روزازاردوي تيم ملي كاراته كشورمان كه درسالن ورزشگاه آزادي برگزارشد، جاسم ويشگاهي ومهدي جعفرقلي زاده دوعضو تيم ملي كه براي حضوردررقابتهاي قهرماني آسيا انتخاب شده اند، پس ازدرگيري لفظي كه با يكديگرداشتند به زد وخورد ودرگيري فيزيكي پرداختند.
براساس اين گزارش، مربيان تيم ملي كاراته دراين درگيري كه بخاطرمسئله كوچكي بوجود آمده بود، جاسم ويشگاهي را مقصر شناختند واوراازاردوي تيم ملي اخراج كردند.

کد مطلب 49211

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