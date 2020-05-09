مسافران خارجی پس از ورود به انگلیس ۱۴ روز قرنطینه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از انجمن های صنفی به نمایندگی از شرکت‌های هواپیمایی انگلیس امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که لندن به شرکت های مذکور دستور داده است تا مسافران خارجی را پس از ورود به این کشور به مدت ۱۴ روز قرنطینه نگه دارد.

بر اساس اعلام این رسانه، دستور دولت انگلیس به شرکت‌های هواپیمایی این کشور به دلیل تلاش برای جلوگیری از شیوع گسترده موج دوم ویروس کرونا روی داده است.

به گزارش رویترز، شرکت‌های هواپیمایی بریتانیا اعلام کرده اند که این طرح نیازمند «برنامه‌ای دقیق» است و باید در روزهای آینده درباره آن تصمیم گیری شود.

شرکت‌های هواپیمایی انگلیس در این باره اعلام کردند که این تصمیم تاثیر «ویرانگری» بر صنعت پرواز در سراسر این کشور خواهد داشت.