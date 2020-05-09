۸۰ درصد دانش آموزان قم در شبکه آموزشی «شاد» حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخ الاسلام ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش قم در گفت‌وگو با خبرنگاران که در استانداری قم برگزار شد، بیان کرد: ۲۰ درصد دانش آموزان قم شرایط استفاده از شبکه آموزشی شاد را نداشتند که ما برای این دانش آموزان جزواتی و کتاب‌هایی را روان سازی کرده و در درب منازل این دانش آموزان در قم و روستاها قرار دادیم.

وی افزود: آموزش و پرورش برای پایان سال تحصیلی و جمع بندی آن هم با موفقیت آمادگی دارد تا این لحظه که اخبار را رصد می‌کنیم ۱۷ خرداد شروع امتحانات نهایی است و پایان سال تحصیلی هم با پایان امتحانات تا اوایل تیرماه به اتمام خواهد رسید.

تابع تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم

مدیرکل آموزش و پرورش قم گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ۲۷ اردیبهشت ماه مدارس باید بازگشایی شود ما تابع تصمیم هستیم و برای بحث بازگشایی هم آمادگی داریم ولی باید در این زمینه شرایط روحی و روانی را هم مدنظر داشته باشیم.

وی عنوان کرد: باید در این زمینه بیشتر تأمل شود ابتدا باید بحث استرس و اضطراب والدین دانش آموزان را کاهش داد ولی ما آمادگی لازم را داریم.

چالش‌های آموزش مجازی برای والدین

شیخ الاسلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه والدین برای بهره گیری از آموزش مجازی، گفت: فضای آموزش مجازی با عنوان برنامه شاد در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است و دغدغه اولیای دانش آموزان پایان سال تحصیلی است و ۲۰ درصد از دورسی که به دلیل تعطیلی کلاس باقی مانده خواهد بود.

به گفته وی، اولیای دانش آموزان دغدغه و نگرانی نداشته باشند برای این ۲۰ درصد درس‌های باقی مانده نمره در نظر گرفته می‌شود و مابقی به لحاظ اینکه ۲۰ درصد دانش آموزان وارد فضای مجازی نشدند جزوات به صورت ران سازی شده تحویل آنها داده می‌شود.

۳۵ درصد فضاهای آموزشی قم مقاوم سازی نشده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چند درصد مدارس قم مقاوم سازی شده بیان کرد: ۱۷۰ مدارس ما احداثی و مقاوم سازی در آن صورت گرفته است تنها ۳۵ درصد از فضاهای آموزشی مقاوم سازی صورت نگرفته و بحث ایمنی هم ندارد.

وی افزود: بحث ایمنی در بعضی از مدارس قم با مشکل روبرو است و سال گذشته برای حفظ سلامت دانش آموزان تخلیه شدند که امید است بتوانیم در کنار توسعه فضاهای آموزشی بحث مقاوم سازی هم مد نظر داشته باشیم.

شیخ الاسلام به هفته معلم هم اشاره و بیان کرد: امسال بیش از ۱۰۵۰ معلم و مدیر در سطح نواحی و مناطق مورد تجلیل قرار گرفتند، با توجه به بحران کرونا تجلیل در حضور خانواده در جلوی درب منزل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام شده و در حال انجام است.

وی عنوان کرد: همکاری شرکت مخابرات، اداره کل پست در انتشار تمبر هفته معلم و امضای تفاهم‌نامه با برخی بانک‌ها جهت اعطای وام‌های قرض‌الحسنه ازجمله اقداماتی بودند که در راستای گرامیداشت مقام معلم در سطح استان انجام شد.

تأمین مسکن فرهنگیان

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم با اشاره به امضای تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با وزارت راه و شهرسازی در راستای واگذاری ۱۷۰ هزار قطعه زمین برای مسکن معلمان، عنوان کرد: با وجود کسری زمین در استان، چندین جلسه با مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل دادیم و در نهایت زمینی به مساحت ۱۰۵ هزار مترمربع (۱۱ هکتار) روبروی بوستان غدیر برای فرهنگیان در نظر گرفته شد.

شیخ الاسلام مسکن فرهنگیان را فرصتی برای خانه‌دار شدن بسیاری از معلمانی که بی‌خانه هستند دانست و گفت: یکی از شرایط اعطای زمین به فرهنگیان این است که سند مالکیت زمین یا مسکنی به نام فرد نباشد.

کمبود شدید فضای آموزشی در قم

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قم به کمبود فضاهای آموزشی اشاره کرد و گفت: با احداث و مقاوم‌سازی ۱۷۰ فضای آموزشی که توسط خیرین و متولیان امر در استان ساخته‌شده رتبه ۲۶ کشوری را در زمینه فضای آموزشی داریم.