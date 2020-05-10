اهدای ٨٢ هزار بسته معیشتی در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی در آئین گشایش مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه بیان کرد: در راستای تحقق منویات رهبری دو مرحله کمک مومنانه در سطح کشور و استانی طراحی شده و که در مرحله اول بیش‌تر ٨٧٠ هزار بسته میان اقشار مختلف اجتماعی توزیع شده است.

وی اضافه کرد: یکی از اهدافی که سپاه پس از منویات رهبری مبنی بر کمک به اقشار مختلف اجتماعی درنظر گرفته است اختصاص بسته‌های حمایتی به افرادی است که پس از شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات معیشتی شده‌اند.

او در خصوص ارزش هر بسته معیشتی نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه هر بسته معیشتی که در میان افراد ضعیف اجتماعی در قالب رزمایش کمک مومنانه اهدا خواهد شد بالغ بر ٢۵٠ هزار تومان ارزش گذاری شده است.

سردار بوعلی افزود: اقلام مورد نیازی که در بسته‌های معیشتی در نظر گرفته شده است شامل برنج، مرغ، شکر، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و سایر اقلام مورد نیاز خانوار است که قرار است در میان اقشار مختلف مردم در سراسر استان توزیع شود.