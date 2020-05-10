  1. استانها
  2. فارس
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس اعلام کرد:

اهدای ٨٢ هزار بسته معیشتی در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در فارس

اهدای ٨٢ هزار بسته معیشتی در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در فارس

شیراز- جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: بیش از ٨٢ هزار بسته معیشتی در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در میان اقشار مختلف فارس توزیع می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی در آئین گشایش مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه بیان کرد: در راستای تحقق منویات رهبری دو مرحله کمک مومنانه در سطح کشور و استانی طراحی شده و که در مرحله اول بیش‌تر ٨٧٠ هزار بسته میان اقشار مختلف اجتماعی توزیع شده است.

وی اضافه کرد: یکی از اهدافی که سپاه پس از منویات رهبری مبنی بر کمک به اقشار مختلف اجتماعی درنظر گرفته است اختصاص بسته‌های حمایتی به افرادی است که پس از شیوع بیماری کرونا دچار مشکلات معیشتی شده‌اند.

او در خصوص ارزش هر بسته معیشتی نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه هر بسته معیشتی که در میان افراد ضعیف اجتماعی در قالب رزمایش کمک مومنانه اهدا خواهد شد بالغ بر ٢۵٠ هزار تومان ارزش گذاری شده است.

سردار بوعلی افزود: اقلام مورد نیازی که در بسته‌های معیشتی در نظر گرفته شده است شامل برنج، مرغ، شکر، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و سایر اقلام مورد نیاز خانوار است که قرار است در میان اقشار مختلف مردم در سراسر استان توزیع شود.

کد مطلب 4921179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها