به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعد از ظهر شنبه در حاشیه نخستین جلسه شورای معادن استان قم که در محل سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، در گفت‌وگو خود با خبرنگاران بیان کرد: اخیراً در نشست سراسری استانداران، وزیر کشور تدبیری اتخاذ کرد که در صورت بروز مشکلات در زمینه جذب سرمایه گذاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در استان هریک از استانداران این امکان را خواهند داشت تا موضوع را در سطح ملی و در کارگروهی با نام «اورژانس سرمایه گذاری و تولید» مطرح تا راه‌کارهایی برای رفع موانع در این زمینه اتخاذ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری و رفع موانع برای احداث واحدهای فرآوری در کنار معادن و واحدهای تولیدی، گفت: در چنین شرایطی هیچ گونه مانعی در استان در این خصوص وجود ندارد و حتی در حال حاضر واحدهای کشاورزی هم می‌توانند در کنار مزرعه شأن فرآوری داشته باشد.

استاندار قم ادامه داد: برخی محدودیت‌ها که برای ایجاد صنایع در استان که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران وجود داشت با پیگیری‌های صورت گرفته با تقاضای رفع محدودیت از سوی مدیریت استان موافقت شده و سرمایه گذاران می‌توانند در جوار معادن نسبت به احداث صنایع معدنی اقدام نمایند.

فراهم کردن بستر جهش تولید در حوزه معادن

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم فراهم شدن بسترهای لازم برای جهش تولید در حوزه معادن استان اشاره کرد و گفت: بستر توسعه و جهش تولید در حوزه معادن استان با اولویت بندی مسائل زیست محیطی الزامی است و اورژانس سرمایه گذاری و تولید کشور با هدف حل موانع سرمایه گذاری در استان‌ها هم تشکیل می‌شود.

سرمست با اشاره به ظرفیت‌های بی نظیر دریاچه نمک افزود: نمایندگان مجلس در این زمینه پیگیری‌های لازم را صورت دهند تا بتوانیم در مورد فراخوان بهره برداری از دریاچه در سطح کشور، بهترین استفاده را از منابع این دریاچه برای استان رقم بزنیم.

وی بیان کرد: توسعه، تکمیل و اکتشافات معادن در استان ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند و در این راستا لازم است تا اداره کل منابع طبیعی انعطاف بیشتری داشته باشد و با وسعت نظر و بر اساس اقتضائات استان و در چارچوب قانون برای اکتشاف این معادن مجوز داده شود.

استاندار قم حمایت و بهره مندی از ظرفیت پیمانکاران داخلی در اجرای پروژه‌های عمرانی را الزامی دانست و گفت: در اجرای پروژه کمربندی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سایر پروژه‌های مهم استان، یکی از شروط واگذاری پروژه‌ها استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان در اجرای این پروژه‌ها باشد.