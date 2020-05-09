به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در این آئین که با حضور رئیس و سایر اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، شهردار کرمان و جمعی از مدیران شهرداری برگزار شد، گفت: این اقدام خداپسندانۀ شهرداری کرمان، نشان می‌دهد شهرداری علاوه بر انجام رسالت ذاتی خود و خدمت‌رسانی به شهروندان، در کمک کردن به اقشار آسیب‌پذیر نیز در صف مقدم قرار دارد.

حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی (ع) با بیان این‌که کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع)، مظهر کرامت و سخاوت است، گفت: به همین مناسبت امروز به نام «روز تکریم خیّرین» نام‌گذاری شده است و در این روز شاهد اقدامات خداپسندانه ازسوی خیّران در سراسر کشور هستیم.

وی توزیع چهار هزار بستۀ معیشتی ازسوی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان را ستود و گفت: امیدوارم شهرداری کرمان در سال‌های آینده نیز این حرکت خداپسندانه را ادامه دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با بیان این‌که در شرایط کنونی، همگی در معرض یک امتحان الهی قرار گرفته‌ایم، گفت: خوشبختانه امروز براساس فرمودۀ رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، شاهد حرکت‌های خوبی در این زمینه هستیم.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی ضمن تشکر از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و خیّرانی که در این امر خداپسندانه مشارکت داشته‌اند، گفت: هرچند همه‌ساله شاهد کمک‌های خیّران در زمینه‌های گوناگون هستیم، اما تاکنون، این میزان کمک خیّران با همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر، بی‌سابقه بوده است.

وی ضمن تأکید بر این‌که این اقدامات خداپسندانه باید در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، گفت: با توجه به این‌که نیمۀ دوم ماه مبارک رمضان، به کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) تعلق دارد؛ امیدواریم رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه در ماه مبارک رمضان، به یک فرهنگ تبدیل شود.

شهردار کرمان نیز در این آئین با اشاره به نام‌گذاری ۱۵ ماه مبارک رمضان به نام «روز تکریم خیّرین»، ضمن قدردانی از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در همراهی کردن رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان گفت: شهرداری، نهادی عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی است و اگرچه در حمایت از مستمندان رسالت مستقیمی ندارد، اما طبق فرمودۀ رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به توزیع چهار هزار بسته اقلام معیشتی اقدام کرده است.

سیدمهران عالم‌زاده با اشاره به تهیه و توزیع چهار هزار بسته کمک معیشتی به نیازمندان در قالب رزمایش کمک مؤمنانه گفت: با همراهی شورای اسلامی شهر کرمان، وظیفۀ خود دانستیم تا در شرایط بد اقتصادی ناشی از ویروس کرونا که زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را بیشتر از گذشته تحت تأثیر قرار داده، اندکی به نیازمندان کمک کنیم.

وی افزود: برای تهیۀ این تعداد بستۀ معیشتی، علاوه بر اعتبارات شهرداری، تعدادی از خیّران نیز که با شهرداری در ارتباط هستند، کمک کردند تا بستۀ معیشتی کاملی در اختیار نیازمندان قرار گیرد.

شهردار کرمان ادامه داد: همچنین تعدادی از این بسته‌های معیشتی، به کارگران زحمتکش شهرداری که در خط مقدم خدمت‌رسانی به شهروندان قرار دارند و در این ایام با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه شده‌اند، اعطا خواهد شد و مابقی بسته‌های معیشتی نیز توسط انجمن‌ها و سمن‌های مردم‌نهاد، به‌تدریج توزیع می‌شود.

عالم‌زاده با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری کرمان به‌دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: همان‌گونه که خداوند متعال در آیه ۲۶۱ سوره بقره وعده داده است، اعتقاد دارم این میزان بخشش موجب خیر و برکت فراوان برای شهرداری کرمان خواهد شد.