روزنامه الوطن از معامله پنهاني آمريكا با گروهك منافقين خلق خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، اينكه اعضاي گروهك منافقين ، هنوز عراق را ترك نكرده اند وجود اين قرار داد پنهاني ميان اعضاي اين گروهك با اشغالگران آمريكايي را تقويت مي كند.

به نوشته الوطن ، جزئيات اين معامله پنهاني ، افشا نشده است .

الوطن همچنين از برگزاري نشستي ميان سران گروهك تروريستي منافقين با سران عشاير عراقي خبر داد و نوشت دراين نشست سران عشاير عراق قول دادن كمك به اعضاي گروهك منافقين خلق و فراهم كردن امنيت لازم براي آنها را داده اند.

اين به دليل در امان ماندن اعضاي اين گروهك از حملات مسلحانه مردمي است كه اعضاي اين گروهك در زمان حكومت رژيم صدام به عنوان بازوي اين رژيم به سركوب ملت عراق دست مي زد.

هدف از ديدار رهبران عشاير عراق با سران گروهك تروريستي منافقين خلق فراهم كردن امنيت لازم براي اعضاي آن بوده است يكي از شيوخ عشاير عراق در گفتگو با الوطن اين ديدار را تائيد كرد.

ناظران سياسي معتقدند كه بازداشت صدام عامل مضاعفي در تضعيف و در تنگنا قرار گرفتن اين گروهك تروريستي شده است .