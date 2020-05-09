آتش سوزی در یک بیمارستان در پایتخت روسیه/یک بیمار جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وقوع آتش سوزی در یک بیمارستان بزرگ در شهر مسکو که محل نگهداری و مراقبت از بیماران کرونایی است، دست کم یک کشته برجای گذاشت.

در پی این آتش سوزی، نزدیک به ۲۹۵ تن از کارکنان بخش درمانی و بیماران این بیمارستان از محل حادثه خارج شدند.

تصاویر گرفته شده از صحنه آتش سوزی دود خاکستری عظیمی را نشان می دهد که از محل ساختمان بیمارستان در حال متصاعد شدن است.

نیروهای پلیس مسکو نیز در حالی که ماسک بر چهره دارند از ورود افراد به جز نیروهای خدمات اضطراری به محل حادثه جلوگیری می کنند.

گفته می شود که این بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی به نگهداری و درمان بیماران مبتلا به کرونا اختصاص یافته بود.

بنا به گزارش رسانه ها، علت آتش سوزی که از بخش مراقبتهای ویژه (آی سی یو) آغاز شد، انفجار یک کپسول اکسیژن بود.

در اثر انفجار این کپسول اکسیژن، یک بیمار جان باخت؛ اما کادر درمانی پنج بیمار دیگر را به سرعت از این بخش خارج کردند.