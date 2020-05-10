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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۴۲

تداوم بحران در اراضی اشغالی؛

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۱۶ هزار و ۴۵۴ نفر رسید

شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۱۶ هزار و ۴۵۴ نفر رسید

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از افزایش شمار صهیونیست‌های مبتلا به ویروس کرونا به ۱۶ هزار و ۴۵۴ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، افزایش روزافزون شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا موجب بروز بحران در اراضی اشغالی شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر موارد جدیدی از ابتلا به کرونا نزد صهیونیست‌ها به ثبت رسیده است.

بنابراین، شمار صهیونیست‌های مبتلا به کرونا به ۱۶ هزار و ۴۵۴ نفر افزایش یافته است.

این در حالی است که تعداد فوتی‌های صهیونیست ناشی از ابتلا به کرونا به ۲۴۷ نفر افزایش یافته است.

گفتنی است، این آمار در حالی است که پیشتر مقامات صهیونیست فاش کردند شمار دقیق مبتلایان به کرونا ۲۰۰ هزار نفر است.

کد مطلب 4921354

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