به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دایی اعلام کرد دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مکلفند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری، غیر اداری و سایر اموال و داراییهای غیر منقول خود را در سامانه جامع اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی (سادا) تکمیل کنند.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان فارس افزود: سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی که به نام «سادا» معروف است در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعات مربوط به اموال دستگاههای اجرایی طراحی و پیاده سازی شده است واطلاعات اموال غیر منقولی که در اختیار وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی است، در این سامانه ثبت میشود.
وی تاکید کرد: عدم ثبت اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی استان در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانی خود، راساً نسبت به شناسایی و فروش اموال ثبت نشده دستگاههای اجرایی اقدام کند.
دایی همچنین تصریح کرد: در راستای اجرای بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس بخشنامه ثبت اطلاعات در سادا را به کلیه دستگاههای اجرایی استان ابلاغ کرده و از آنان درخواست نموده است نسبت به اعلام اموال مازاد خود جهت صدور مجوز مولدسازی و یا فروش در کمیته استانی مولدسازی و فروش اموال مازاد استان، اقدام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان یادآور شد: بر اساس مفاد قانونی تبصره فوق الذکر، تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات دستگاهها منوط به ثبت اطلاعات در سامانه سادا شده است.
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