به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار الیمن، تعداد زیادی از ساکنان استان عدن که مرکز حضور نیروهای شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات است با برگزاری تظاهرات گسترده مخالفت خود را با حضور این نیروها اعلام کردند.

این تظاهرات در سایه استقرار گسترده نیروهای وابسته به شورای انتقالی در تعدادی از محله های استان عدن صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، نیروهای شورای انتقالی جنوب تعداد زیادی از ساکنان استان عدن را به دلیل شرکت در این تظاهرات بازداشت کردند.

معترضان یمنی در این تظاهرات مخالفت خود را با نظامی کردن این شهر اعلام و از نبود امکانات خدماتی انتقاد کردند.

معترضان، شعارهایی علیه شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات سر داده و تصاویر رئیس این شورا که در حال حاضر در ابوظبی اقامت دارد را به آتش کشیدند.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز ساکنان عدن علیه حضور عناصر وابسته به امارات و عربستان سعودی تظاهرات برگزار کرده بودند.