به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ پاسدار علی قربانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های شهر کاشان برای ارتقای امنیت فضاهای تفریحی شهر کاشان اظهار داشت: پاکسازی پارک‌های جوان، لاله، کودک، انقلاب، ناژوان و نرگس کاشان در قالب این طرح عملیاتی شده است.

وی از توقیف ۳۸ دستگاه وسایل نقلیه متخلف و مزاحم در این پارک‌ها خبر داد و ابراز داشت: در این طرح ۲۸ متهم نیز دستگیر و به ۳۵ نفر که به نوعی مرتکب تخلف و ناهنجاری اجتماعی شده بودند، تذکر داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف و ضبط مقداری مواد مخدر آماده عرضه و تعدادی سلاح سرد در طول اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: با انجام این طرح ۱۲ نفر از اراذل و اوباش شناسایی و به اماکن انتظامی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت شهروندان کاشانی به خصوص در اماکن تفریحی جز خطوط قرمز فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان است، خاطرنشان کرد: طرح پاکسازی پارک‌ها و تفرجگاه‌های سطح شهر کاشان در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت و با اخلالگران در امنیت مردم به شدت برخورد می‌شود.

دستگیری سارق حرفه ای قطعات خودرو با ۲۶ فقره سرقت در کاشان

سرهنگ قربانی در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری سارق قطعات خودرو با ۲۶ فقره سرقت در کاشان خبر داد و بیان داشت: این سارق حرفه ای قطعات خودروهای پارک شده در معابر را در شب هنگام سرقت می‌کرد.

وی سرقت قطعات اتومبیل‌های پژو ۲۰۶، پراید و پیکان را توسط این سارق حرفه ای را متذکر شد و یادآور شد: با بررسی و انجام عملیات شناسایی سارق مسلح که فردی ۲۶ ساله بود در نهایت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه سارق در بازجویی‌های به عمل آمده به ۲۶ فقره سرقت اعتراف کرد، افزود: از شهروندان می‌خواهیم حتی‌الامکان وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی، قفل پدال و فرمان تجهیز کنند و از قرار دادن مدارک شناسایی، تجهیزات جانبی و وسایل گران قیمت در داخل اتومبیل بپرهیزند.

وی در پایان گفت: از همشهریان کاشانی همچنین می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در سطح شهرستان کاشان مراتب را فوراً از طریق شماره گیری تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.