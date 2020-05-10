جلسه علنی آغاز شد/ طرح تشکیل وزارت تجارت در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
دستور کار جلسه علنی امروز به شرح زیر است:
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
- رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه
- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیر دولتی
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان
- گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی ثبت اختراعات صنعتی و علائم تجاری
- گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیبها و چالشهای صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکتهای خودروها ساز
- گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف
- گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاههای ورزشی
- گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر
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