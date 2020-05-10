به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای پایتخت با قرارگیری میانگین غلظت آلاینده‌ها بر روی عدد ۵۴ شرایط قابل قبولی را برای فعالیت روزمره شهروندان تهرانی به وجود آورده است. در میان آلاینده‌ها ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از غلظت بالاتری برخوردار بوده‌اند.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین غلظت آلاینده‌ها در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۳ قرار گرفته و برای نخستین بار از ابتدای سال جاری تاکنون آلاینده ازن غلظت بیشتری نسبت به دیگر آلاینده‌ها پیدا کرده است.

به نظر می‌رسد در ساعات میانه روز گذشته با توجه به افزایش دما و حجم بالای خودروهای سواری این آلاینده ثانویه غلظت بیشتری گرفته است.